Ömer Erdoğan, Alanyaspor'dan istifa etti

Alanyaspor'daki teknik direktörlük görevinden istifa eden Ömer Erdoğan, "Sezon başından bu yana inanılmaz bir şanssızlık mı, basiretsizlik mi, kısmetsizlik mi ? Gerçekten bu tür çok maç, çok puan kaybettik" dedi.

Süper Lig'in 10'uncu haftasında Alanyaspor sahasında Sivasspor'a 2-1 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından Alanyaspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, görevinden istifa etti.

Birçok maçta son anlarda puanlar kaybettiklerini belirten Ömer Erdoğan, "Maçın değerlendirmesini çok uzun yapmayacağım. Bir gerçek var. Sezon başından beri inanılmaz bir şanssızlık mı, basiretsizlik mi, Kısmetsizlik mi ? Gerçekten bu tür çok maç, çok puan kaybettik. Sezon başından itibaren değerlendirirsek burada oynadığımız bir Hatayspor maçı 3-0, 4-0 yapabileceğimiz bir maçtı. Devamında Kasımpaşa maçı 3-1'den sonra 3-3'e getirildi yine puan kaybı. Pendik maçında uzatmalarda yediğimiz yine bir beraberlik golü. Devamında geçen hafta Trabzon'da o kadar iyi oynamamıza rağmen karşılığını alamadığımız, bugün de çok önem ve değer verdiğimiz, bizim için bir yeni bir çıkış maçı olarak gördüğümüz bir maç olarak iyi hazırlandık. Normalde buradan da en az bir 3-0, 4-0 çok rahatlıkla 3 puan alacağımızı düşünürken maalesef yine aynı daha öncede yaşadığımız sıkıntılardan uzatmalarda yediğimiz iki gol sonrası buradan da maalesef puansız ayrılıyoruz" ifadelerini kullandı.

"BUGÜNDEN İTİBAREN GÖREVİMDEN İSTİFA EDİYORUM"

Yaşanacak değişikliğin hem kulüp hem de kendisi için daha hayırlı olacağını belirten Erdoğan, "İşler iyi gitmeyince tabi ki bende bir karar verdim. Bu tür durumlarda bir değişikliğin hem kulüp hem de benim için daha hayırlı olacağını düşünüyorum. Onun için bugünden itibaren görevimden istifa ediyorum. Buraya gelmemize vesile olan başkanıma, yönetim kuruluma, burada çalıştığım dönem oyuncu kardeşlerime, ekip yardımcı hocalarıma, çalışan kulüp personeline hepsine gerçekten çok teşekkür ederim. Bundan sonraki süreçte de Alanyaspor'a başarılar diliyorum. İnşallah bundan sonraki süreçte bu şanssızlığı hem de oyunun karşılığını alıp hak ettiği yerlere gelirler" diye konuştu.

"BU BİR KAN DEĞİŞİKLİĞİ"

Alanyaspor'a gelirken çok büyük hedefleri olduğundan da bahseden Erdoğan sözlerini şöyle noktaladı:

"Böyle olmasını istemezdim. Çünkü buraya gelirken çok büyük hedeflerim vardı. Aslında hedeflere ulaşmak için çok fırsatlarımız vardı ama bu değişti. Demek ki teknik direktörlük de biraz maç şansı da gerekiyor. Ben de de bu sene maalesef burada maç şansı hiç yanımda olmadı. Hep kritik dönemlerde, istemediğimiz olaylar yaşadık ve istediğimiz sonuçları alamayınca tabii ki şu anki bulunduğumuz noktaya geldik. Dediğim gibi bu değişiklik kan değişikliği. Kulübe de bana da iyi olacağını düşünüyorum. Basın mensuplarına bugüne kadar bize gösterdiğiniz ilgi, alaka, saygıdan dolayı hepinize çok teşekkür ediyorum."