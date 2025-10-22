Haberler

Ölüm anı kamerada! Başıboş inekler, genç futbolcuyu hayattan kopardı

Ölüm anı kamerada! Başıboş inekler, genç futbolcuyu hayattan kopardı
Ölüm anı kamerada! Başıboş inekler, genç futbolcuyu hayattan kopardı
Güncelleme:
Brezilya futbolu büyük bir trajediyle sarsıldı. 20 yaşındaki genç futbolcu Antony Ylano, motosikletiyle seyir halindeyken yola çıkan bir ineğe çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Brezilya'da geleceğin yıldızları arasında gösterilen Antony Ylano, babasının doğum günü kutlamasından eve dönerken kaza yaptı. Pazartesi sabahının erken saatlerinde yaşanan olayda, genç futbolcunun motosikletiyle seyir halindeyken BR-343 karayolunun ortasında yürüyen beş inekten birine çarptığı tespit edildi.

Güvenlik kamerası görüntülerine göre Ylano, sürüdeki son ineğe çarptıktan sonra motosikletiyle birlikte asfalta savruldu. Olay yerine koşan iki görgü tanığı genç futbolcuya yardım etmeye çalıştı ancak yapılan müdahalelere rağmen Ylano olay yerinde hayatını kaybetti.

Ölüm anı kamerada! Başıboş inekler, genç futbolcuyu hayattan kopardı

POLİS SORUŞTURMA BAŞLATTI

Piaui Eyaleti Polisi, kazayla ilgili soruşturma başlattı. İlk bulgular, Ylano'nun karşısına aniden çıkan hayvanlara tepki verecek zamanı olmadığını ortaya koydu. Kazanın ardından yaralanan inek bir süre sendeleyerek olay yerinden uzaklaştı.

Ölüm anı kamerada! Başıboş inekler, genç futbolcuyu hayattan kopardı

GELECEĞİN YILDIZI OLARAK GÖSTERİLİYORDU

Kariyerine Altos ve Fluminense-PI takımlarında başlayan Antony Ylano, daha sonra Piaui U20 takımına transfer olmuştu. Genç futbolcu, 2024 ve 2025 yıllarında Piaui Eyalet Şampiyonluğu yaşamış ve Brezilya futbolunun gelecek vadeden yetenekleri arasında gösteriliyordu.

Ylano'nun, kazadan sadece bir gün sonra Piaui U20 takımıyla Brezilya U20 Kupası'na katılmak üzere Fortaleza'ya gideceği öğrenildi.

