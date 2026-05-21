Ollie Watkins: "Bu sadece bir yıllık bir çalışmanın meyvesi değil, birkaç yılın emeği"

Aston Villa'nın İngiliz futbolcusu Ollie Watkins, bu sezon sergiledikleri başarılı performansın bir yıllık bir çalışmanın meyvesi olmadığını, birkaç yılın emeği olduğunu söyledi.

İstanbul'un ev sahipliğinde oynanan UEFA Avrupa Ligi finalinde Aston Villa, Freiburg'u 3-0 mağlup etti. Mücadelenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Aston Villa'nın santrforu Ollie Watkins, "Stadyuma çıktığımızda atmosfer inanılmazdı. Villa taraftarları çok sesliydi ve şarkı söylüyorlardı. Bence bu durum çocukları maça hazırladı. Taraftar desteğiyle ve sahada sergilediğimiz oyunla rakipten daha üstün olduğumuzu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"Avrupa Ligi finali kazandığımızı görmek harika"

Bu sezon bireysel olarak sezona iyi başladığını aktaran Watkins, "Arkadaşlarımın beni desteklemek için bugün buraya geldiklerini biliyorum. Bu sezon kişisel olarak pek çok iniş çıkış yaşadım. Bence sezona kötü başladım ama sezonu nerede bitirdiğimi ve kulüp olarak birlikte neler başardığımızı, üstesinden gelip bir Avrupa Ligi finali kazandığımızı görmek harika. Finallerde pek şanslı olamadım, bu maça çıkarken de aklımda bu vardı. Bir mağlubiyet daha olsun istemiyordum. Bu yüzden evet, inanılmaz" diye konuştu.

"Bu sadece bir yıllık bir çalışmanın meyvesi değil, birkaç yılın emeği"

Kazandıkları kupanın Unai Emery'nin göreve geldiğinden beri yaptıkları sıkı çalışmanın bir sonucu olduğunu belirten Watkins, "O sezonun sonunda Avrupa'ya katılmayı başardık, Konferans Ligi'ne gittik. Yani bu sadece bir yıllık bir çalışmanın meyvesi değil, birkaç yılın emeği. Bu yüzden bunun çok daha tatlı olduğunu düşünüyorum. Çünkü çok fazla sıkı çalıştık. İnsanların görmediği o uzun deplasman günleri, bir perşembe gecesi geç saatte geri dönüp cuma günü toparlanma antrenmanlarına başlamak. Bu durum insanı yıpratıyor. Bu yüzden Şampiyonlar Ligi'ni garantilemek ve ardından bir de kupa kazanmak çok özel" cümlelerine yer verdi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı