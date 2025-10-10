Oliver Mcburnie, Eylül Ayının En İyi Oyuncusu Seçildi

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City takımının forveti Oliver Mcburnie, İngiltere Championship'te eylül ayının en iyi oyuncusu seçildi.

Hull City'nin sezon başında Las Palmas'tan kadrosuna kattığı Oliver Mcburnie, İngiltere Championship'te eylül ayının en iyi oyuncusu seçildi. Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, 29 yaşındaki futbolcuyu transfer ettikten sonra 'bu isme dikkat edin' diye açıklama yapmıştı.

İskoç golcü, oynadığı 10 maçta takımına 7 gol ve 4 asistlik katkı sağladı. - İSTANBUL