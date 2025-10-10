Haberler

Oliver Mcburnie, Eylül Ayının En İyi Oyuncusu Seçildi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hull City'nin forveti Oliver Mcburnie, İngiltere Championship'te eylül ayının en iyi oyuncusu olarak ödüllendirildi. Acun Ilıcalı'nın takımına katılan İskoç golcü, 10 maçta 7 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City takımının forveti Oliver Mcburnie, İngiltere Championship'te eylül ayının en iyi oyuncusu seçildi.

Hull City'nin sezon başında Las Palmas'tan kadrosuna kattığı Oliver Mcburnie, İngiltere Championship'te eylül ayının en iyi oyuncusu seçildi. Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, 29 yaşındaki futbolcuyu transfer ettikten sonra 'bu isme dikkat edin' diye açıklama yapmıştı.

İskoç golcü, oynadığı 10 maçta takımına 7 gol ve 4 asistlik katkı sağladı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Ateşkes sonrası Gazze'den gelen görüntüler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı mest etti

Erdoğan'ı mest eden görüntü
Atlantik'te yakalanan en büyük beyaz köpekbalığı bilim dünyasını şaşırttı

Atlantik'te yakalanan en büyük beyaz köpekbalığı bilim dünyasını şaşırttı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Filipinler'de 24 saat içinde ikinci büyük deprem! Bu kez 6.9 ile sallandılar

Ülke felaketi yaşıyor! 24 saat içinde ikinci büyük deprem vurdu
Atlantik'te yakalanan en büyük beyaz köpekbalığı bilim dünyasını şaşırttı

Atlantik'te yakalanan en büyük beyaz köpekbalığı bilim dünyasını şaşırttı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.