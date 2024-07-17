Olimpiyat Şampiyonu Mahmut Demir, Taşova Belediyesi Spor Kulübü Güreş Takımı'nı Ziyaret Etti

Olimpiyat şampiyonu eski milli güreşçi Mahmut Demir, Taşova Belediyesi Spor Kulübü Güreş Takımı'nı ziyaret etti.

Kulüp tesisinde küçük güreşçileri antrenmanda ziyaret eden Demir, kulüp yönetimi ve takım antrenörlerinden bilgiler alıp sporcular ile sohbet ederek tavsiyelerde bulundu.

Şampiyonları yenmeden şampiyon olunamayacağını söyleyen Demir, "Kimse sizden üstün veya farklı değil, sizler yarışmalara şehzadeler şehri Amasya'dan gidiyorsunuz. Amasya'nın Suluova ilçesinden bir olimpiyat şampiyonu çıktıysa sıra Taşova'da. Önce siz inanacaksınız ve kendinize güveneceksiniz ve ondan sonra da şampiyon olacaksınız. Bu işin formülü ise çok çalışmakla olur." dedi.

Ziyarette Demir'e, Taşova Belediye Başkanı Ömer Özalp, eski Güreş Federasyonu Başkanı Bekir Çeker, Güreş Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Nuri Zengin ve eski güreşçilerden Salih Aşçı eşlik etti.