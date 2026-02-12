Haberler

Olimpiyat pistinde aşk rüzgarı: Madalyalı sporcuya sürpriz evlilik teklifi

Güncelleme:
2026 Kış Olimpiyatları'nda spor dünyası, sadece hız ve rekabeti değil, romantik bir anı da konuştu. Amerikalı sürat kraliçesi Breezy Johnson, madalya mücadelesi verdiği pistten nişan yüzüğüyle ayrıldı. Kadınlar iniş yarışının favori isimlerinden olan Johnson, zorlu parkuru tamamladıktan sonra erkek arkadaşının binlerce seyirci önünde diz çökerek evlilik teklifi etmesiyle şoke oldu.

  • Amerikalı kayakçı Breezy Johnson, 2026 Kış Olimpiyatları'nda kadınlar iniş kategorisinde dördüncü oldu.
  • Breezy Johnson, Olimpiyat bitiş çizgisinde erkek arkadaşından evlilik teklifi aldı.
  • Breezy Johnson, kariyeri boyunca defalarca diz operasyonu geçiren 30 yaşındaki bir sporcudur.

Spor dünyası, 2026 Kış Olimpiyatları'nda sadece hızı ve rekabeti değil, aynı zamanda son yılların en romantik anlarından birini konuştu. Amerikalı sürat kraliçesi Breezy Johnson, madalya mücadelesi verdiği pistten nişan yüzüğüyle ayrıldı.

2026 Kış Olimpiyatları'nda heyecan doruktayken, spor tarihine geçecek bir olay yaşandı. Kadınlar iniş (downhill) yarışının favori isimlerinden Amerikalı Breezy Johnson, zorlu parkuru tamamlayıp bitiş çizgisini geçtiği anda hayatının en büyük sürpriziyle karşılaştı.

BİTİŞ ÇİZGİSİNDE DİZ ÇÖKTÜ

Yarışın adrenalini henüz üzerindeyken kaskını çıkaran Johnson, kendisini karşılayan erkek arkadaşının binlerce seyirci önünde diz çökmesiyle şoke oldu. Olimpiyat bitiş çizgisinin hemen arkasındaki sporcu karşılama alanında gerçekleşen bu sürpriz teklif, ekran başındaki milyonları ve tribünleri sevince boğdu. Gözyaşlarını tutamayan ünlü kayakçı, alkışlar eşliğinde "Evet" diyerek Olimpiyat ruhunu romantizmle taçlandırdı.

MADALYAYI KAÇIRDI AMA...

Breezy Johnson için bu yarış sadece özel hayatında değil, kariyerinde de büyük bir başarıyı temsil ediyordu. Yaşadığı ağır sakatlıklardan sonra pistlere muhteşem bir dönüş yapan Johnson, kadınlar iniş kategorisinde sergilediği performansla Olimpiyat dördüncüsü olmayı başardı. Kürsüyü saniyelerle kaçırmasına rağmen, bitiş çizgisinde gelen evlilik teklifiyle günün en çok konuşulan ismi oldu.

SÜRAT YARIŞLARININ İNATÇI YILDIZI

Özellikle sürat branşları olan İniş (Downhill) ve Super-G disiplinlerinde dünyanın en iyileri arasında gösterilen Breezy Johnson, "pes etmeyen sporcu" profiliyle tanınıyor. Kariyeri boyunca defalarca diz operasyonu geçiren ancak her seferinde zirveye oynamayı başaran 30 yaşındaki sporcu, 2026 Kış Olimpiyatları'ndaki bu derecesiyle formunu koruduğunu kanıtlarken, madalya koleksiyonuna en anlamlı "yüzüğü" eklemiş oldu.

