Olimpiyat 5000 metre koşusunda kaos: İngiliz ve Fransız atletler arasında şiddetli tartışma çıktı

Paris Olimpiyatları'nda erkekler 5000 metre koşusunda bugün büyük bir karmaşa yaşandı. Büyük Britanya'dan George Mills, yarışın son turunda düştü ve ardından Fransız rakibi Hugo Hay ile tartışmaya girdi.

Eski futbolcu Danny Mills'in oğlu olan George, bitiş sprintinde düşen dört koşucudan biriydi. Grubun ortasında koşarken bir rakibiyle çarpıştı ve yere yuvarlandı. 18. sırada yarışı bitirdikten sonra öfkeyle Hay'a yöneldi ve onu itmeye başladı.

Yarış tekrarları, Hay'ın Mills'i diğer koşucuların yoluna ittiğini gösteriyor. Mills, BBC'ye verdiği demeçte, "Bitiş çizgisine doğru atağa kalkmak üzereyken önüm kesildi ve Fransız sporcu beni yere serdi" dedi.

Mills, bu olayın kendisini sıralamaya girmekten alıkoyduğunu iddia etti. "Mükemmel bir eleme yarışı koşuyordum. Herkes birbirini itiyordu, ben de atak yapmak üzereydim ki yere düştüm" diye ekledi.

Hay ise kendisinin itildiğini iddia ederek, "Aslında beni ittiler. İngiliz sporcu bana çok öfkeliydi, ama ben bir şey yapmadım" dedi.

Yarış sırasında bir kameramanın da koşucuların yoluna girdiği görüldü. Eski Olimpiyat madalyalı yorumcu Steve Cram, Mills'in kötü bir pozisyonda olduğunu ve daha erken harekete geçmesi gerektiğini söyledi.

Çarpışmada düşen dört sporcu (Mills, Hay, Mülteci Olimpiyat Takımı'ndan Dominic Lobalu ve Hollandalı Mike Foppen) için iyi haber, yarış yetkililerin hepsine finale katılma hakkı vermesi oldu.

Bu olay, Olimpiyat koşu yarışlarındaki rekabet ve gerginliği gözler önüne serdi.