Olimpija Ljubljana Teknik Direktörü Joao Henriques, " Galatasaray'a karşı kazanmak için mükemmel olmamız bile yetmeyebilir, ama tur atlamak için iki maçımız var ve çalışmalıyız" dedi.

Olimpija Ljubljana Teknik Direktörü Joao Henriques, Galatasaray ile karşılaşacakları UEFA Şampiyonlar Ligi 3'üncü Eleme Turu ilk maçından önce düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Sahada her şeyin olabileceğini ifade eden Henriques, "Bu Şampiyonlar Ligi karşılaşması ve biz burada olmayı hakkettiğimizi göstermek zorundayız. Ama sahada her şey olabilir, biz her şeye hazırız. Kolektif olarak başarılıyız ve hep ilerlemek için gayret sarf edeceğiz" şeklinde konuştu.