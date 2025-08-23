Olimpiakos, Asteras Tripolis'i Geçti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yunanistan Süper Ligi'nde Olimpiakos, Asteras Tripolis'i son dakikalarda bulduğu gollerle 2-0 mağlup etti. İlk yarısı 0-0 biten maçta, Yusuf Yazıcı'nın golü 90+3'te geldi.

Yunanistan Süper Ligi'nin 1. haftasında Olimpiakos, Asteras Tripolis'i son dakikada bulduğu gollerle 2-0 mağlup etti.

Georgios Karaiskakis Stadı'ndaki karşılaşmada ilk yarı golsüz berabere bitti.

Maçın ikinci yarısında ataklarını sıklaştıran ev sahibi ekip, milli futbolcu Yusuf Yazıcı'yla 90+3'de öne geçti.

Ayoub El Kaabi'yle 90+7'de 1 gol daha bulan Olimpiakos, karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.

Kaynak: AA / Emre Aşıkçı - Spor
Can Uzun, ilk maçında Bundesliga'ya damga vurarak tarihe geçti

Milli yıldızımız ilk maçında Bundesliga'ya damga vurarak tarihe geçti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakan Şimşek: Kur Korumalı Mevduat uygulamasının sona ermesi ile finansal istikrar güçlenecek

Bakan Şimşek'ten KKM'nin sona ermesi sonrası ilk mesaj
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.