Olimpiakos, Asteras Tripolis'i Geçti
Yunanistan Süper Ligi'nde Olimpiakos, Asteras Tripolis'i son dakikalarda bulduğu gollerle 2-0 mağlup etti. İlk yarısı 0-0 biten maçta, Yusuf Yazıcı'nın golü 90+3'te geldi.
Yunanistan Süper Ligi'nin 1. haftasında Olimpiakos, Asteras Tripolis'i son dakikada bulduğu gollerle 2-0 mağlup etti.
Georgios Karaiskakis Stadı'ndaki karşılaşmada ilk yarı golsüz berabere bitti.
Maçın ikinci yarısında ataklarını sıklaştıran ev sahibi ekip, milli futbolcu Yusuf Yazıcı'yla 90+3'de öne geçti.
Ayoub El Kaabi'yle 90+7'de 1 gol daha bulan Olimpiakos, karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.
Kaynak: AA / Emre Aşıkçı - Spor