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Ole Gunnar Solskjaer'den tek değişiklik

Ole Gunnar Solskjaer'den tek değişiklik
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Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, geçtiğimiz hafta 2-1 kazandıkları Trabzonspor maçının 11'inden tek değişiklik yaparak Eyüpspor karşısına çıktı.

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, geçtiğimiz hafta 2-1 kazandıkları Trabzonspor maçının 11'inden tek değişiklik yaparak Eyüpspor karşısına çıktı.

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Eyüpspor ile karşılaşıyor. Siyah-beyazlılarda teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, geçtiğimiz hafta Tüpraş Stadyumu'nda 2-1 galip geldikleri Trabzonspor müsabakasının 11'inden tek değişiklik yaparak eflatun-sarılıların karşısına çıktı.

Norveçli teknik adam, Emirhan Topçu'nun yerine Tayyip Talha Sanuç'a şans verdi. Emirhan ile hafif sakatlığı olan Ernest Muçi ise 21 kişilik maç kadrosunda bulunmuyor.

Beşiktaş, Eyüpspor maçına şu 11'le çıktı:

"Mert - Svensson, Tayyip Talha, Uduokhai, Masuaku, Chamberlain, Gedson, Rafa Silva, Rashica, Joao Mario, Immobile."

Tayyip Talha 5anuç 5 maç sonra 11'de

Siyah-beyazlılarda Tayyip Talha, 5 maç sonra 11'de şans buldu. Son olarak Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda oynanan Çaykur Rizespor müsabakasına 11'de başlayan 25 yaşındaki futbolcu, 41. dakikada yerini Emirhan Topçu'ya bıraktı.

Sonraki 4 mücadelede sakatlığı sebebiyle görev alamayan Tayyip Talha, geçtiğimiz hafta Trabzonspor maçına ise 84. dakikada dahil oldu.

Elan Ricardo ve Keny Arroyo yedek başlıyor

Beşiktaş'ın yeni transferleri 21 yaşındaki Elan Ricardo ve 19 yaşındaki Keny Arroyo, Eyüspor müsabakasına yedek kulübesinde başlayacak.

Kolombiyalı futbolcu Ricardo, siyah-beyazlı takımda ilk kez maç kadrosunda bulunuyor. Elan Ricardo, geçtiğimiz haftaki Trabzonspor müsabakasının kadrosunda yer almamıştı.

Keny Arroyo ise geride kalan haftada olduğu gibi yine yedek kulübesinde şans bekliyor.

Arroyo ile Ricardo, Teknik Direktör Solskjaer'in görev vermesi halinde de ilk kez siyah-beyazlı formayı giyecek.

Taraftarlar maça ilgi göstermedi

Eyüpspor - Beşiktaş maçına her iki takımın taraftarları da çok fazla ilgi göstermedi. Kar yağışı ve soğuk havanın da etkisiyle az sayıda futbolsever müsabakayı Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'ndan takip etti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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