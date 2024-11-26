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Olcay Şahan: Adana 01 FK Maçı Hazırlıklarımız İyi Gidiyor

Olcay Şahan: Adana 01 FK Maçı Hazırlıklarımız İyi Gidiyor
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Altınordu Teknik Direktörü Olcay Şahan, 1461 Trabzon maçından sonra Adana 01 FK karşılaşması için hazırlıkların iyi gittiğini belirtti. Şahan, Trabzon maçında sezonun en iyi futbolunu oynadıklarını ifade etti.

Altınordu Teknik Direktörü Olcay Şahan, hafta sonunda oynadıkları 1461 Trabzon ve gelecek hafta sonu oynayacakları Adana 01 FK maçlarını değerlendirdi.

Altınordu, TFF 2. Lig Beyaz Grup 14. haftasında Adana 01 FK ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Altınordu Teknik Direktörü Olcay Şahan da hem Adana 01 FK maçını hem de hafta sonu oynadıkları 1461 Trabzon müsabakasını kulüp televizyonuna değerlendirdi. 1461 Trabzon maçında sezonun en iyi oyunlarından birisini oynadığımızı belirten Şahan, "Rakibi de tebrik ediyorum. Çok güzel bir maçtı. Zorlu hava şartları iki takım için de oldukça kötüydü ama kazanan taraf biz olduk. Bu sezonun belki de en iyi futbolunu oynadık. Hava şartlarına rağmen en iyi mücadeleyi gösterdik. Futbolcularımı tebrik ederim, muazzam bir maçtı" şeklinde konuştu.

"Çalışmalarımız iyi gidiyor"

Adana 01 FK maçı hazırlıklarımızın da iyi gittiğini dile getiren Olcay Şahan, "Artık odağımızda sadece Adana 01 FK ile deplasmanda oynayacağımız karşılaşma var. Çalışmalarımız gayet iyi gidiyor. Son virajdayız. İlk yarının bitmesine de 4 haftalık bir süreç kaldı. Bu süreci en iyi şekilde tamamlayıp devre arasına girmek istiyoruz" dedi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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