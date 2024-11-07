Olcay Çakır Turgut: 'Pazar günü grup liderliğini garantilemek istiyoruz'

Olcay Çakır Turgut : Pazar günü de kazanıp grup liderliğini garantilemek istiyoruz

Gökhan HEBEPCİ - Metin ARSLANCAN / İSTANBUL, - A Milli Kadın Basketbol Takımı oyuncularından Olcay Çakır Turgut, "Çok mutluyuz. Bizi desteklemeye gelen herkese teşekkür ediyorum. Şimdi güzel bir galibiyet aldık ama bizim işimiz daha bitmedi. Çünkü pazar günü çok önemli bir maçımız var. Pazar günü de kazanıp grup liderliğini garantilemek istiyoruz" dedi.

A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri F Grubu'ndaki üçüncü maçında Romanya'yı 101-54 mağlup etti. Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan karşılaşmanın ardından Ay-yıldızlı ekipte mücadeleyi 6 sayı, 8 asist ve 4 ribaund ile tamamlayan Olcay Çakır Turgut, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan ilk milli maç olduğunu anımsatan 31 yaşındaki milli basketbolcu, "Çok mutluyuz. Böyle güzel bir maç geçtiği için. Bizi desteklemeye gelen herkese teşekkür ediyorum. Bizim için çok kıymetli çünkü. Şimdi güzel bir galibiyet aldık ama bizim işimiz daha bitmedi. Çünkü pazar günü çok önemli bir maçımız var. Pazar günü de kazanıp grup liderliğini garantilemek istiyoruz. Yüksek ihtimalle garantilemiş oluyoruz. Şu anki hedefimiz o. Adım adım şimdi hazırlıklara başlayıp o maça çalışmaya başlayacağız" şeklinde konuştu.

'SALONDAKİ ATMOSFER ÇOK GÜZELDİ'

Deneyimli oyun kurucu, konuşmasına şöyle devam etti:

"Salondaki atmosfer çok güzeldi gerçekten. Buradaki bütün bu genç arkadaşları gördüğümüzde çok mutlu oluyoruz. Çünkü belki onları birazcık bile olsa spora teşvik edebiliyorsak örnek olabiliyorsak bizim için en önemli şey bu. Çok teşekkür ediyoruz herkese; bizi geldiler, desteklediler. Bizim için çok önemli bu. Tabii ki televizyon başından izleyenlere de çok teşekkür ediyoruz. Bu da çok kıymetli."

'TAKIM OLARAK ÇOK GÜZEL BİR ENERJİMİZ'

10 Kasım Pazar günü grupta oynanacak Slovakya maçında çok iyi performans göstermeleri gerektiğini vurgulayan Olcay Çakır Turgut, "Çünkü geçen Avrupa Şampiyonası'nda kaybetmiştik onlara. Ne yazık ki sakatlıklarımız da vardı tabii ki bir bahane olması için söylemek istemem ama daha iyi hazırlanmamız lazım. Bugün hatalar yaptık hücumda ve savunmada. Onları düzeltip daha iyi bir performans göstermemiz gerektiğini düşünüyorum ama bir takım olarak bence çok güzel bir enerjimiz var. Buradan devam ederek galibiyetle döneceğimizi düşünüyorum" ifadelerini kullanarak sözlerini bitirdi.