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Olaylı maçın faturası Fener'e mi yoksa Trabzon'a mı çıkacak? İşte merak edilen sorunun yanıtı

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Dün akşam oynanan Trabzonspor-Fenerbahçe maçında yaşananların ardından kimlere, ne cezalar verileceği merakla bekleniyor. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Spor Hukuku Enstitüsü Başkanı Avukat Alpay Köse'ye göre olaya karışan Fenerbahçeli futbolcular 5-10 maç arası ceza alabilir. İşte taraftarlar ve futbolcular için ceza olasılıkları...

Dün akşam oynanan ve bitiminde sahanın savaş alanına döndüğü Trabzonspor- Fenerbahçe maçında yaşanan olaylarda kimin ne ceza alacağı merak ediliyor.

CEZALAR 2 AYAKLI OLACAK

Konuyla ilgili NTV'ye konuşan Spor Hukuku Enstitüsü Başkanı Avukat Alpay Köse'ye göre bazı Fenerbahçeli futbolcular da cezalandırılabilir. Bu konunun 2 ayağı olduğunu söyleyen Köse, TFF tarafındaki cezalar ve ceza hukuku tarafındaki durumlar olduğunu aktardı.

Olaylı maçın faturası Fener'e mi yoksa Trabzon'a mı çıkacak? İşte merak edilen sorunun yanıtı

SAHA KAPAMA VEYA SEYİRCİSİZ OYNAMA

Trabzonspor'un alabileceği cezaları değerlendiren Köse, "Trabzonspor bu olaylardan dolayı muhtemelen saha kapama veya seyircisiz oynama cezası alacak. Daha önce 5 maça kadar ceza verildiğini görmüştük." dedi.

Olaylı maçın faturası Fener'e mi yoksa Trabzon'a mı çıkacak? İşte merak edilen sorunun yanıtı

FENERBAHÇELİ FUTBOLCULAR 5-10 MAÇ ARASINDA CEZA ALABİLİR

Öte yandan olaya karışan ve rakip taraftarlarla gerginlik yaşayan sarı-lacivertli futbolcuların ağır cezalar alabileceğini söyleyen Köse, "Futbolcular orada kendilerine saldırı olduğunda koruma şeklinde hareket etmelerine diyecek hiçbir şey yok. Gördüğüm kadarıyla bazı Fenerbahçeli futbolcuların koruma iç güdüsü dışında bazı hareketleri olmuş gibi görünüyor. Bu durumda ilgili hüküm gereği saldırı fiilinden dolayı 5-10 maç ceza alma durumları söz konusu olabilir" dedi.

Olaylı maçın faturası Fener'e mi yoksa Trabzon'a mı çıkacak? İşte merak edilen sorunun yanıtı

Kaynak: Haberler.com / Spor

Trabzonspor Fenerbahçe Spor Haberler

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Yorumlar (129)

Samet Çanakçı:

Bir Trabzonsporlu olarak yaşanan olaylardan dolayı utanç duydum. Ancak şunu belirtmek gerekir ki sahaya atlayan kişiler yüzünden Trabzonspor veya Trabzon halkı toplu olarak bu kefeye konulamaz. Bu olayı gerçekleştiren gerek taraftar, gerek taraftarı kışkırtan kişiler , gerekse kendini korumanın ‘’dışında’’ amaçsızca saldırıya devam eden futbolcular ve futbolculara vurmaya kalkan kişiler gereken cezayı almalıdır.. Fenerbahçe camiasından özür diliyorum.

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Burhan ŞİŞMAN:

Maç bittiğinden bu yana okuduğu en aklı başında, en mantıklı, en düzgün yorum...

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Yusuf Odemis:

Trabzon gibi güzel bir şehrin bu kadar rezalet bir futbol taraftarına sahip olması utanç kaynağıdır zaten..

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RC MD:

Diyorsun ki bıçaklı adamı yere düşünce yumrulamasın, beklesin, bıçağını alsın tekrar saldırsın şanslıysa bir daha saldırıyı atlatır ölürse canı sağolsun!!!

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selçuk null:

Trabzonspor floryaya taşınsın kumasının yanına.

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Can Bilir:

Bir Fenerli olarak aynı fikirdeyim…. Sen diyorsun ki bir otobüs şoförü bazı yolcuların tahrik etmesiyle otobüsle bisiklet yoluna girdi ve bisikletçileri ezmeye çalıştı.. DİĞER Yolcuların ne suçu var? Bende diyorum ki. Bisiklet yolunda olan bisikletçilerin ne suçu var. Camia olarak düşünürsen o bisikletçilerin ailelerin ne suçu var? Eğitim her yaşta şart ilk önce tahrikçileri temizleyeceksin buna kulüp yöneticileri spor yorumcuları , spor hocaları ve hatta sporcularda dahil. buna TFF baştan düzenleyerek başlayacaksın

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Perwer:

Spor hukuku avukatı değilde Trabzonspor ve Galatasaray avukatı gibi konuşmuş.

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ali tartan:

Haklısın fenevbahçe gibi konuşmalı

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Orhan D:

Ali Tarlatan bey Bukalemun gibi renkten renge girmenize gerek yok.

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Nuri Aga:

Beşiktaş Ankaragücü maçında sahaya dalan futbolcuyu döven Beşiktaşlıyım futbolcuya kaç maç ceza vermişler açın bakın.

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