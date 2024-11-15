TFF 1. Lig'in 12. haftasında Sakaryaspor ile Kocaelispor arasında oynanan olaylı maçın faturası ağır oldu. PFDK, her iki takıma da ceza yağdırdı.

LİSTE KABARIK

Sakaryaspor'a ve Kocaelispor'a verilen cezalar şöyle;

Çıkan olaylar nedeniyle iç sahada 2 maç seyircisiz + 168.000 TL para cezası

Yayın hakları talimatlarına aykırılık için İHTAR

Kuzey Alt 104'e 1 iç sah maçı ve Doğu Alt 114 'a 3 iç saha maçı bloke.

Çirkin ve kötü tezahürat için 150.000 TL para cezası

Batı Alt 131, 132, 133, 134, 135, 136, Doğu Alt 112, 113, 114, 115, 116, Doğu Üst214, 215, 216'ya 1 iç saha maçı bloke.

Usulsüz seyirci girişi için234.000 TL para cezası

Merdiven boşluklarının doluluğu için 36.000 TL para cezası

Sportif ekipman talimatına aykırılık için ihtar

İdareci Serkan Kocasakal'a akredite talimatına aykırılıktan ihtar

İdareci Serkan Kocasakal'a rakip takım sporcusuna saldırısı için 75 gün hak mahrumiyeti ve 90.000 TL para cezası.

İdareci Cem Kapankaya'ya akredite talimatına aykırılıktan ihtar

İdareci Melih Dalkılıç'a rakip takım sporcusuna saldırıdan 113 gün hak mahrumiyeti +135.000 TL para cezası

İdareci Fırat Gözcan'a rakip takım mensuplarına saldırıdan 113 gün hak mahrumiyeti

Futbolcu Cebrail Karayel'e rakip takım oyuncusuna saldırıdan 3 maçtan men + 17.550 TL para cezası.

Futbolcu Erdi Dikmen'e rakip takım oyuncusuna saldırıdan 5 maçtan men + 29.250 TL para cezası.

Futbolcu Emircan Altındaş'a rakip takım oyuncusuna saldırıdan 5 maçtan men+ 29.250 TL para cezası.

Kocaelispor'da ise ceza alan isim, futbolcu Marcos Vinicius Amaral Alves, rakip takım oyuncusuna saldırıdan 1 maçtan men ve 5.850 TL para cezasına çarptırıldı.

NE OLMUŞTU?

Sakaryaspor ile Kocaelispor arasında oynanan Marmara Derbisi'nde yaşanan tribün ve saha olayları futbolun önüne geçmişti. Maçın ikinci yarısında ısınmak için kendilerine belirlenen alana giden Kocaelisporlu futbolcular sahaya atılan yabancı maddelere tepki gösterirken yaşanan gerginliğin ardından futbolcular birbirine girmiş ve maç durmuştu.