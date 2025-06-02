Olaylı maça devlet el koydu

Yunanistan Hükümet Sözcüsü Pavlos Marinakis, pazar gecesi Olympiakos'un evinde oynanan maçta yaşanan olayların ardından OAKA'da oynanacak üçüncü maçın devlet kararıyla ertelendiğini duyurdu.

Hükümet sözcüsü Marinakis, Panathinaikos'un sahibi Dimitris Giannakopoulos ve Olympiakos'un sahibi Giorgos ve Panagiotis Angelopoulos kardeşler ile bir toplantı yapacaklarını duyurdu. Spor Bakan Yardımcısı Giannis Vroutsis'in de katılacağı toplantıda sükünet ve el sıkışma olmaması durumunda final serisinin oynatılmayacağı, sezonun yarıda kalacağı belirtildi.

Marinakis açıklamasının devamında "15 ay önce profesyonel spor alanında şiddet olaylarına son vermek için bir dizi girişimde bulunduk. İlk andan itibaren önlemlerin uygulanmasına sıkı sıkıya bağlı kaldık. Cezaların uygulanmasıyla birlikte irademizi ortaya koyduk. Dünkü görüntüler Yunan sporuna yakışmıyor. Sorumluluğu olan herkes hesap verecek ve ceza alacak." ifadelerini kullandı.

BİR ADIM GERİDEN NE OLDU?

Panathinaikos AKTOR Başantrenörü Ergin Ataman, Olympiakos'a deplasmanda 91-83 mağlup oldukları maçta rakip takım taraftarlarının Türkiye'ye yönelik küfürlü tezahüratına sert tepki gösterdi.

Ataman, Yunanistan Ligi play-off final serisi ikinci müsabakasının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Karşılaşma öncesinde ve esnasında yaşanan olayları eleştiren Ergin Ataman, "Bu, spor değil. Bu bir sirk. Burada hiç kimse ülkeme küfür edemez. Hiç kimse benim ülkeme 'F..k you' diyemez. Bana diyebilirler, Panathinaikos'a diyebilirler ama kimse Türkiye'ye diyemez. İkinci teknik faulü bu yüzden aldım. İkinci teknik faul bana bu nedenle verildi." ifadelerini kullandı.

Olympiakos'un çok agresif oynadığını aktaran Ataman, "33 serbest atış kullandılar. Biz ise 17 serbest atış kullandık. Çarşamba günkü üçüncü maçta basketbol oynayacağız. OAKA bir sirk alanı değil. Herkes saygı duyuyor. Agresif oynayacağız ve kazanacağız. Hepsi bu kadar." diye konuştu. Play-off serisinde durumun 1-1'e geldiği mücadeleden önce yaşanan olaylar gerekçesiyle Panathinaikos Başkanı Dimitris Giannakopoulos ile ailesi salondan çıkarılmak zorunda kaldı.

"ERGİN ATAMAN TUTUKLANSIN"

Yunanistan Ligi final serisindeki ikinci maçında Olympiakos, pazar akşamı sahasında ağırladığı Panathinaikos'u mağlup etti ve seride durum 1-1'e geldi. Buna karşın saha dışı olaylar, saha içini tamamen gölgede bıraktı.

Panathinaikos başkanı Dimitris Giannakopoulos, maçtan önce yaşanan gerginlikten dolayı salondan olaylı bir şekilde çıkarıldı. Ergin Ataman ise maç sonu Olympiakos taraftarına öfke saçtı ve tribünlerden "Türkiye'ye küfredildiğini' söyledi. Bunun üzerine Ataman, Olympiakos taraftarı için 'P*' ifadesini kullandı.

Olympiakos'un basketbol şubesinin sahipleri Angelopoulos kardeşler, maç sonu Yunanistan Devlet Televizyonu ERT'ye çıkarak yaşananlara dair konuştular. Kardeşlerden biri olan Panagiotis Angelopoulos, Ergin Ataman'ın maç sonu açıklamalarına değindi.