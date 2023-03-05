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Bursaspor-Amedspor maçı öncesi saha savaş alanına döndü

Spor Haberleri

Bursaspor-Amedspor maçı öncesinde saha savaş alanına döndü. Bursa'da oynanacak karşılaşmada ısınmak için sahaya çıkan Amedsporlular ile Bursasporlular arasında kavga çıktı. Dün gece de Bursaspor taraftarı, Amedspor kafilesinin kaldığı otelin önünde "Ne Mutlu Türk'üm" diyerek havai fişekler patlatmıştı.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta Bursa'da oynanacak Bursaspor-Amed Sportif Faaliyetler maçı öncesi saha karıştı. İki takım futbolcuları birbirlerine sözlü ve fiziksel saldırıda bulundu.

İKİ GRUP ARASINDA ARBEDE YAŞANDI

Bursaspor tribününden çekilen videoda, ısınmak için sahaya çıkan Amedsporlular ile Bursasporlular arasında arbede çıktığı görüldü. İki grup arasında çıkan olayları engellemek için birçok görevli araya girdi.

NE OLMUŞTU?

Dün gece sosyal medyada yer alan videolarda ise bir grup Bursaspor taraftarının, Amedspor kafilesinin konakladığı otelin önünde "Ne mutlu Türk'üm diyene" sloganları attığı ve Mehter Marşı çaldığı görülmüştü. Öte yandan havai fişek patlatan grup, Amedsporlulara yönelik küfürlü tezahüratlarda bulunmuştu.

Yaşanan olaylara ait fotoğraflar:

Olaylar dün gece başladı! Bursaspor-Amedspor maçı öncesi saha savaş alanına döndü

Olaylar dün gece başladı! Bursaspor-Amedspor maçı öncesi saha savaş alanına döndü

Bursaspor-Amedspor maçı öncesi saha savaş alanına döndü

Haberler.com / Ali Gülhan - Spor

Bursaspor Amedspor Spor Haberler

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Yorumlar (4)

Alkurt:

DIYARBAKIR,IN ADINI AMED KOYARLARSA OLACAGI BUDUR..AMED NEDIR YA, DIYARBAKIR SPOR DENSE ANLAYACAGIM..BERLINDE TÜRK FUTBOLCULARI VAR, BERLIN IN ISMINI DEGISTIRSELER YEMIN EDERIM TÜRK FUTBOLCULARINI BIR DAKIKADA KESERLER, TÜRKLERDE SABIR VAR..AMED ISMI KALDIRILMALIDIR, DIYARBAKIR SPOR OLMALIDIR.

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Erol Gergin:

Hayret Bursa’da Türk varmıymış.!!

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Erol Gergin:

Bursalilar balkan gocmeni. turk bile degiller

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