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Olay tepkisinden sonra Real Madrid'den Arda Güler için skandal karar! Verdikleri sözü yok sayacaklar

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Sakatlığı geçmesine rağmen Ancelotti'nin şans vermediği ve son oynanan Almeria maçında süre bulamadığı için üzerindeki yeleği yere fırlatan Arda Güler, kiralanabilir. Sezon başında genç yıldızı kadrosuna katarken başka takıma kiralanmayacağının garantisini veren Real Madrid'in bu kararı büyük tepki çekti.

Real Madrid'in sezon başında bonuslarla birlikte 30 milyon euroya kadrosuna kattığı Arda Güler, eflatun-beyazlılarda forma şansı bulamıyor. Sakatlığını atlatmasına rağmen Ancelotti'nin süre vermediği genç yıldız için bomba bir iddia ortaya atıldı.

REAL SÖZÜNDEN CAYIYOR

Sezon başında Arda'yı transfer ederken kiralanmayacağının garantisini veren Real Madrid, bu sözünden cayabilir. Son oynanan Almeria maçında oyuna alınmayınca yeleğini fırlatan genç yıldız, başka bir takıma kiralanabilir.

Olay tepkisinden sonra Real Madrid'den Arda Güler için skandal karar! Verdikleri sözü yok sayacaklar

ATLETICO'YA KARŞI 8 DAKİKA OYNADI

Real Madrid formasıyla La Liga'da hiç süre alamayan Arda Güler, İspanya Kral Kupası 3. tur maçında Arandina'ya karşı ilk 11'de sahaya çıkmış ve 59 dakika sahada kalmıştı. Arda, 2. maçında ise İspanya Süper Kupa yarı finalinde Atletico Madrid'e karşı 8 dakika oynamıştı.

Haberler.com / Ali Gülhan - Spor

Real Madrid Arda Güler Futbol Spor Haberler

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Yorumlar (13)

Mustafa Kesap:

18 Yaşında... Böyle yere göğe sığdırılmayan ve bu duruma gelmeye sebeb olan, bütün medya grubunun eseri bu... Şımarık... Daha evvel Fenerbahçe'de aynısını yaptı... Ne yazık ki, büyümeden küçüldü. İşte, ESERİNİZ...! Gurur duyun...

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Canberk Aktaş:

Arda mı şımarık :) Sen şımarık topçu görmemişsin.

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Netherill:

ne ağlıyorsunuz arkadaş. adam futbolcu oynamak istiyor doğal olarakta tepki gösteriyor. bunun yaşı yok saha içinde herkes aynı kimse bu küçük diyip ikili mücadeleye girmemezlik yapmıyor ya da kaleci bu küçük ayağı alışsın diyip bilerek gol yemiyor. adam madride gitmiş şımaracak tabi. sen şurdan suriyeye gitsen yurtdışındayım diye sosyal medyanda dünya fotoğraf paylaşırsın adam madride transfer olmuş ne bekliyorsun. helal olsun Arda kardeşime yolun açık olsun

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Temel Temel:

kabahat sende bu yaşta direk reale gidersen sonuç bu olur. oynayabileceğin bir takıma gidip biraz tecrübe lazımdı.

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Canberk Aktaş:

Real Madrid istiyecek ve sen gitmeyecek misin :))

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İhsan Yayla:

Ardayı kutlarım 18 yaşında çok büyük bir görev ve risk alarak Real'e gitti, o yaşta oraya seçilmek bile büyük başarıdır.

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KAPTAN:

ARDA BENCE ATLETİCO, ARSENAL, BENFİCA GİBİ TAKIMLARA GİDİP OYNAYARAK GÜÇ KAZANMALI YAŞI DAHA GEÇ ÖNÜ ACIK

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Hado:

Allah sabır, akıl versin.

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Ayhan Konca:

bizim ligimizde bir oyuncu biraz parlayınca satışa hazır hale geliyor oysaki yüz milyon dolarda verseler satmıycaksınki kulüp olarak meyvesini yiyeceksin, dışarıya satarsan elin adamı takoza çıkararır böyle hayatın kayar kendine kulüp ararsın.zaten adamların fikri yok etmek

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Canberk Aktaş:

Herkes kalitesinin farkında bu çocucuğun Realde öyle.

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