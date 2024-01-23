Olay tepkisinden sonra Real Madrid'den Arda Güler için skandal karar! Verdikleri sözü yok sayacaklar
Sakatlığı geçmesine rağmen Ancelotti'nin şans vermediği ve son oynanan Almeria maçında süre bulamadığı için üzerindeki yeleği yere fırlatan Arda Güler, kiralanabilir. Sezon başında genç yıldızı kadrosuna katarken başka takıma kiralanmayacağının garantisini veren Real Madrid'in bu kararı büyük tepki çekti.
Real Madrid'in sezon başında bonuslarla birlikte 30 milyon euroya kadrosuna kattığı Arda Güler, eflatun-beyazlılarda forma şansı bulamıyor. Sakatlığını atlatmasına rağmen Ancelotti'nin süre vermediği genç yıldız için bomba bir iddia ortaya atıldı.
REAL SÖZÜNDEN CAYIYOR
Sezon başında Arda'yı transfer ederken kiralanmayacağının garantisini veren Real Madrid, bu sözünden cayabilir. Son oynanan Almeria maçında oyuna alınmayınca yeleğini fırlatan genç yıldız, başka bir takıma kiralanabilir.
ATLETICO'YA KARŞI 8 DAKİKA OYNADI
Real Madrid formasıyla La Liga'da hiç süre alamayan Arda Güler, İspanya Kral Kupası 3. tur maçında Arandina'ya karşı ilk 11'de sahaya çıkmış ve 59 dakika sahada kalmıştı. Arda, 2. maçında ise İspanya Süper Kupa yarı finalinde Atletico Madrid'e karşı 8 dakika oynamıştı.