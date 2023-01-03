Olay pozisyondaki diyaloglar ortaya çıktı! Beşiktaş'tan VAR kayıtlarının yayınlanmasına ilk tepki

Beşiktaş, Gaziantep FK'ya karşı oynadığı maçın VAR kayıtlarının açıklanmasına ilk tepkisini sosyal medyadan verdi. Siyah-beyazlılar yaptığı paylaşımda, "Kamuoyu Sivasspor-Galatasaray maçının VAR kayıtlarını beklerken, Gaziantep FK ile oynadığımız maçtaki pozisyonun VAR kayıtlarının neden açıklandığını anlayamadık! Madem öyle, biz de yorumumuzu katalım. Şiddet yok abartıyor(Hakem yorumu). "Ofsaytımsı" (hakem yorumu değil)" ifadelerini kullanıldı.

TFF, tarihi bir karar alarak Gaziantep FK - Beşiktaş ve Sivasspor - Galatasaray maçlarının VAR kayıtlarını yayınladı. Siyah-beyazlılar, VAR kayıtlarının ortaya çıkmasının ardından sosyal medyadan açıklama yaptı.

"MADEM ÖYLE, BİZ DE YORUMUMUZU KATALIM"

VAR kayıtlarında N'Koudou'nun rakibine attığı pozisyonda hakem Atilla Karaoğlan'ın "Abi abartıyor ya, ben sarıda kalacağım." dediği ifadelere gönderme yapılırken, Sivasspor-Galatasaray maçında VAR'dan gelen "Ofsaytımsı pozisyon" ifadelerine yer verildi.

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Kamuoyu Sivasspor-Galatasaray maçının VAR kayıtlarını beklerken, Gaziantep FK ile oynadığımız maçtaki pozisyonun VAR kayıtlarının neden açıklandığını anlayamadık! Madem öyle, biz de yorumumuzu katalım!

Şiddet yok abartıyor

Hakem yorumu

''Ofsaytımsı''

Hakem yorumu değil"

N'KOUDOU'NUN KAFA ATTIĞI POZİSYONUN VAR KAYITLARI

Atilla Karaoğlan: İtiyor olarak gördüm, şiddet yok.

VAR: Ben şiddet var olarak gördüm. Atilla, seni VAR'a davet ediyorum.

Atilla Karaoğlan: Abi abartıyor ya, ben sarıda kalacağım.