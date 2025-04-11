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Olay iddia! Cenk Tosun'un transferi bakın neden iptal olmuş

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Fenerbahçe Sportif Direktörü Mario Branco'nun kiralık oyuncu kontenjanını unuttuğu ve bu sebeple Cenk Tosun'un Japonya'ya transferinin gerçekleşmediği iddia edildi.

Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye transfer olan Cenk Tosun, sarı-lacivertli kulüpte istenilen şansı bulamadı ve adeta yedek kulübesine hapsoldu.

Forma şansı bulamayan Tosun, kulüpten ayrılmak istemiş ve Japon ekibi Urawa Red Diamonds ile anlaşmaya varmıştı. Ancak transfer bir türlü gerçekleşmedi.

BOMBA İDDİA: KONTENJAN DOLUYMUŞ

Transferin gerçekleşmemesi sonrası Mourinho'nun Cenk'i göndermek istemediği iddiaları yayılmıştı. Devre arasında Urawa Reds'le anlaşmaya varmasına rağmen resmi imzayı atamayan Cenk Tosun'un neden Japonya'ya gitmediği ortaya çıktı.

Fenerbahçe Sportif Direktörü Mario Branco'nun takımdan kiralık olarak gönderilen oyuncu sayısını unuttuğu için Cenk Tosun'un transferinin gerçekleşmediği belirtildi.

"BRANCO'NUN HABERİ YOK"

Konuyla ilgili 343 Digital'de açıklamalarda bulunan İbrahim Seten, "Cenk Tosun'un gidişinde o kadar Fenerbahçe yönetimi olaylardan bi haber ki... Mesela Branco, Branco diyoruz adamı yere göğe sığdıramıyoruz... Branco'nun Fenerbahçe'nin 6 oyuncu kiralama kontenjanını doldurduğundan haberi yok. O kadar yok ki transfer kağıtları gönderiliyor transfer bitecekken Japonlar diyor ki 'Arkadaş biz bu transferi sisteme giremiyoruz, sizin evrakların karşılığı gelmiyor' diyorlar, o zaman anlaşılıyor ki 'aaa kontenjanımız dolmuş' Bu olayı kapatmak için Dzeko milli takımdan sakat geldi, Mourinho Cenk Tosun'u bu yüzden bırakmadı dediler" dedi.

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Olay iddia! Cenk Tosun'un transferi bakın neden iptal olmuş
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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