Okullar Arası Yıldızlar Dart İl Birinciliği Tamamlandı

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Okullar Arası Yıldızlar Dart İl Birinciliği müsabakaları tamamlandı. Okullar Arası Dart Turnuvası'nda erkekler kategorisinde Söke, kızlar kategorisinde ise Sultanhisar şampiyon oldu.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen Okullar Arası Yıldızlar Dart Müsabakaları sona erdi. Atış becerilerinin bir araya geldiği heyecanlı bir mücadeleye ev sahipliği yapan turnuvada kızlar ve erkekler olmak üzere iki ayrı kategoride müsabakalar gerçekleştirildi. Müsabakalarda sporcular oklarını en yüksek sayıya atmak için birbirleriyle yarışırken, erkek ve kız kategorilerinde yarışan sporcular kıyasıya mücadele etti. Büyük mücadeleye sahne olan karşılaşmalar sonucunda kızlar kategorisinde mücadele eden Sultanhisar Zafer Ortaokulu birinci, Söke Behiye Hanım Ortaokulu ikinci, Nazilli Orhangazi Ortaokulu üçüncü oldu. Erkekler kategorisinde ise Söke Behiye Hanım Ortaokulu birinci, Söke Felekşan Ortaokulu ikinci, İncirliova 50. Yıl Ortaokulu üçüncü oldu.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu, turnuvada emeği geçenlere teşekkür ederek dereceye giren takımları tebrik ederken, düzenlenen törenin ardından dereceye giren takımlar kupalarına kavuştu. - AYDIN