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Okul Sporları Sutopu Gençler Türkiye Birinciliği Sonuçlandı

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Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ev sahipliğinde düzenlenen Okul Sporları Sutopu Gençler Türkiye Birinciliği müsabakaları sona erdi. Şampiyonada kızlar kategorisinde Manisa Yunusemre Halk Eğitim Merkezi birinci olurken, erkekler kategorisinde ise İstanbul Özel Notre Dame de Sion Fransız Lisesi birinci oldu.

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ev sahipliğinde Muradiye yüzme havuzunda düzenlenen Okul Sporları Sutopu Gençler Türkiye Birinciliği müsabakaları sona erdi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından organize edilen şampiyonaya Batman, Manisa, İzmir, Kocaeli, İstanbul, Tokat, Konya, Şırnak, Kayseri ve Gaziantep illerinden toplam 224 sporcu katıldı. 30 Mayıs-2 Haziran tarihleri arasında yapılan ve büyük çekişmelere sahne olan müsabakalar sonunda kızlar kategorisinde Türkiye birincisi Manisa Yunusemre Halk Eğitim Merkezi oldu. İkinciliği Kocaeli Gebze Halk Eğitim Merkezi elde ederken, üçüncülüğü İzmir 1919 Anadolu Lisesi, dördüncülüğü ise Şırnak Spor Lisesi kazandı. Erkekler kategorisinde ise İstanbul Özel Notre Dame de Sion Fransız Lisesi birinci olurken, Kocaeli Gebze Halk Eğitim Merkezi ikinci, Konya Selçuklu Halk Eğitim Merkezi üçüncü, İstanbul İstek Özel Semiha Şakir Anadolu Lisesi ise dördüncü oldu.

Dereceye giren takımlara madalya ve kupaları, Manisa Gençlik Spor Hizmetleri Müdürü Mustafa Buldu, Okul Sporları Şube Müdürü Fatih Umut Altınışık ve Su Topu Manisa İl Temsilcisi Haldun Dalyan tarafından takdim edildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Yunusemre İstanbul Gençlik Türkiye Manisa Spor Spor Güncel Haberler

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