Okul Sporları Satranç Türkiye Birinciliği Turnuvası gerçekleştirildi

SİVAS (İHA) - Okul Sporları Satranç Türkiye Birinciliği Turnuvası, 168 okul ve 600'ü aşkın sporcunun katılımı ile gerçekleştirildi.

Sivas'ta Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve Türkiye Satranç Federasyonu organizasyonunda, Türkiye İş Bankası'nın katkılarıyla gerçekleştirilen turnuvada sona yaklaşıldı. Taha Akgül Spor Salonu'nda 168 okul takımı ve 600'ü aşkın sporcunun katılım sağladığı Okul Sporları Satranç Türkiye Birinciliği, bugün gerçekleştirilecek final müsabakalarıyla sona erecek.

"Hedefim Türk Milli Takımı"

Şampiyonaya Ağrı'dan katılan Abdulkadir Aman, satrancın düşünme becerisini geliştirdiğini vurgulayarak, "Satranca amcamla beraber bilgisayardan oynayarak başladım. İlkokul öğretmenim Beyazıt hocam, turnuva düzenleyerek beni teşvik etti. Ardından ortaokula geçince Erhan öğretmenim, kendimi geliştirmeme ve Türkiye finallerine gelmemi sağladı. Satranç hem yeni arkadaşlar tanımamı hem de yeni kültürleri öğrenmemi sağlıyor. Düşünme becerimi geliştirdiği için de okul hayatımda ve derslerimde başarılı olmamı sağlıyor. Bir iki adım sonrasında neler olabileceğini satranç sayesinde düşünebiliyorum. Daha fazla gayret göstererek milli takıma gitmeyi istiyorum" şeklinde konuştu.

"Satrançta adımı duyurmak istiyorum"

Şampiyonaya Kayseri'den katılan Kadriye Nida Özer, adını satranç camiasına duyurup Avrupa şampiyonalarına katılmak istediğini belirterek, "İlkokulda başladığım satrancı geliştirdim ve turnuvalara katıldım. Buraya takım arkadaşlarımla birlikte derece yaparak geldik. Herkes turnuvaya derece yaparak gelmiş, o yüzden daha heyecanlı ve çekişmeli oluyor. Satranç, derslerimde daha da dikkatli olmamı sağlıyor. Satrançta bir hamleyi yaparken daha sonraki hamleyi de düşünmeniz gerekiyor. Stratejik düşünme, matematikte de etkili oluyor. Satrançta adımı duyurmak, dereceler yapıp Avrupa şampiyonalarına gitmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

"Satranç sayesinde hayatımda daha fazla şey öngörüyorum"

Şampiyonaya Ankara'dan katılan Asuman Betül Taşdelen ise satrancın okul ve günlük yaşantısına büyük katkı sağladığını söyleyerek, "Santranca 6 yaşında evde babamın eski bir satranç takımını bulmakla başladım. Merak edince babam bana oyunu anlatmaya başladı. İlgili ve meraklı olduğumu görünce de beni bir satranç kulübüne yazdırdılar. Satranç oynayarak, hayatımda bir adım ötesini görmeye başladım. Hayatımla ilgili daha fazla şey öngörebiliyorum. Matematikte yeni nesil soruları anlamaya başladım ve işlemlerim hızlandı. Heyecanlıyım. İç Anadolu bölge şampiyonu olarak geldiğimiz bu turnuvada da bazı hedeflerim var, umarım gerçekleştirebilirim" dedi. - SİVAS

İhlas Haber Ajansı / Spor