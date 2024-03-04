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Okul Sporları Puanlı Atletizm Yıldızlar Müsabakaları

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Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol gereği 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Okul Spor yarışmaları Puanlı Atletizm Yıldızlar Müsabakaları yapıldı. Düzce Üniversitesi Atletizm Pistinde mücadele eden sporcular 60m, cirit ile gülle atma, uzun atlama, yüksek atlama ve bayrak yarışları dallarında yarıştı. Dereceye giren takımlara ödülleri yapılan ödül töreni ile takdim edildi.

Okul Sporları Puanlı Atletizm Yıldızlar müsabakalarına 60 sporcu katıldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol gereği 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Okul Spor yarışmaları Puanlı Atletizm Yıldızlar Müsabakaları yapıldı. Düzce Üniversitesi Atletizm Pistinde mücadele eden sporcular 60m, cirit ile gülle atma, uzun atlama, yüksek atlama ve bayrak yarışları dallarında yarıştı. Dereceye giren takımlara ödülleri yapılan ödül töreni ile takdim edildi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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