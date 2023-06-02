Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ev sahipliğinde Amasya 12 Haziran Spor Salonu'nda yapılan Okul Sporları Küçükler Voleybol Türkiye Şampiyonası'nda kızlar ve erkeklerde 16 takım mücadele ediyor. Şampiyonada, Tokat 15 Temmuz Şehit Birol Yavuz Ortaokulu Erkek Voleybol Takımı, depremde kaybettiğimiz Kıbrıslı meleklerimizi minnetle anıyoruz yazılı pankart açtı.

Okul Sporları Küçükler Voleybol Türkiye Şampiyonası, Amasya'da başladı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ev sahipliğinde Amasya 12 Haziran Spor Salonu'nda yapılan müsabakalarda kızlar ve erkeklerde 16 takım mücadele ediyor.

Amasya Gençlik Spor İl Müdürü Haşim Murat Öztürk, organizasyonun açılışında yaptığı konuşmada, turnuvanın Gençlik ve Spor Bakanlığı Okul Sporları Daire Başkanlığı tarafından düzenlendiğini söyledi.

Turnuvaya ev sahipliği yapmaktan dolayı memnuniyet duyduklarını dile getiren Öztürk, "Spor, bizi birbirimize yaklaştıran, kaynaştıran, dostlukları, birlik ve beraberliğimizi kuvvetlendiren önemli bir etkinliktir. Okul sporları ile sporun tabana yayılması, gençlerimizin daha fazla müsabakalara katılmalarının sağlanması ile geleceğin yetenekli sporcularının kulüplerimizin ve milli takımlarımızın altyapılarına kazandırılmasını amaçlıyoruz." dedi.

Şampiyonada, Tokat 15 Temmuz Şehit Birol Yavuz Ortaokulu Erkek Voleybol Takımı, "Depremde kaybettiğimiz Kıbrıslı meleklerimizi minnetle anıyoruz" yazılı pankart açtı.

Tokat 15 Temmuz Şehit Birol Yavuz Ortaokulu Erkek Voleybol Takımı antrenörü Mehmet Emin Gündoğan, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'da yıkılan İsias Otel'in enkazında kalarak hayatını kaybeden KKTC'nin Gazimağusa Türk Maarif Koleji kız ve erkek voleybol takımındaki öğrencileri unutmayacaklarını vurgulayarak, "Seremonimizde de 6 Şubat'ta gerçekleşen deprem neticesinde hayatını kaybeden Kıbrıslı çocuklarımızı anmak istedik. Daha öncesinde zaten tanıyorduk, onlarla maç yapmıştık." ifadesini kullandı.

Organizasyon 5 Haziran Pazartesi günü sona erecek.