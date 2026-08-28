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Düzce'de Okçuluk Türkiye Şampiyonası Heyecanı Sürüyor

Düzce'de Okçuluk Türkiye Şampiyonası Heyecanı Sürüyor
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Düzce'de düzenlenen 13-15 Yaş Altı Okçuluk Açık Hava Türkiye Şampiyonası, makaralı yay kategorisi atışlarıyla devam etti. 47 ilden 156 kulüp ve 1404 sporcunun katıldığı turnuvada, 13 yaş altı sporcular bireysel ve takım halinde dereceye girmek için mücadele etti. Şampiyona, 30 Ağustos Pazar günü sona erecek.

Düzce'de düzenlenen 13-15 Yaş Altı Okçuluk Açık Hava Türkiye Şampiyonası, makaralı yay kategorisi atışlarıyla devam etti.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Okçuluk Federasyonu ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü işbirliğinde Şıralık mevkisindeki Düzce Şehir Stadı'nda gerçekleştirilen şampiyonanın üçüncü gününde 13 yaş altı sporcular yarıştı.

Makaralı yay kategorisinde toplam 3 seri deneme atışından sonra sporcular, hem bireysel hem de takım halinde dereceye girmek için mücadele etti.

Şampiyonanın öğleden sonraki bölümünde ise 15 yaş altı okçular, klasik yay kategorisinde atış yapacak.

Turnuvaya 47 ilden 156 kulüp ve 1404 sporcu katılıyor.

Şampiyona, 30 Ağustos Pazar günü sona erecek.

Kaynak: AA
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