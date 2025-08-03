Türkiye Okçuluk Federasyonunun faaliyet programında yer alan Okçuluk Türkiye Kupası'nın 3. ayağı, Samsun'da tamamlandı.

İlkadım Okçuluk Tesisleri'nde gerçekleştirilen organizasyon, 67 kulüpten 351 sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi.

Şampiyona, makaralı yay ve klasik yay bireysel final atışlarıyla son buldu.

Makaralı yay erkekler kategorisinde Muğla Büyükşehir Belediyesinden Emircan Haney ile makaralı yay kadınlar kategorisinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi sporcusu Yeşim Uçar Bostan altın madalyanın sahibi oldu.

Klasik yay U21 erkekler kategorisinde Kayseri Spor AŞ Spor Kulübünden Kutay Tek ile klasik yay U21 kadınlarda ise Bolu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden İkbal Yıldız altın madalya kazandı.

Makaralı yay U21 erkekler kategorisinde Okçular Vakfı Spor Kulübünden Yağız Sezgin, makaralı yay U21 kadınlarda Vedat Erbay Spor Kulübünden Begüm Yuva altın madalya elde etti.

Klasik yay U21 erkek takım kategorisinde Angora Okçuluk Spor Kulübü, kadınlarda ise Vedat Erbay Spor Kulübü altın madalyayı aldı.

Klasik yay U21 karışık takım kategorisinde Okçular Vakfı Spor Kulübünden Berra Elif Gökkır ve Harun Kırmızıtaş altın madalya elde etti.

Makaralı yay U21 erkek takım kategorisinde Okçular Vakfı Spor Kulübü, kadınlarda ise Okçular Vakfı Spor Kulübü altın madalya kazandı.

Makaralı yay U21 karışık takım kategorisinde Okçular Vakfı Spor Kulübünden Efdal Hatice Köse ve Yağız Sezgin finalde altın madalya almayı başardı.