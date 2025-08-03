Okçuluk Türkiye Kupası'nın 3. Ayağı Samsun'da Tamamlandı

Okçuluk Türkiye Kupası'nın 3. Ayağı Samsun'da Tamamlandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Okçuluk Federasyonu tarafından düzenlenen Okçuluk Türkiye Kupası'nın 3. ayağı, Samsun'da 67 kulüpten 351 sporcunun katılımıyla gerçekleşti. Makaralı ve klasik yay kategorilerinde birçok sporcunun mücadele ettiği organizasyonda, altın madalyalar sahiplerini buldu.

Türkiye Okçuluk Federasyonunun faaliyet programında yer alan Okçuluk Türkiye Kupası'nın 3. ayağı, Samsun'da tamamlandı.

İlkadım Okçuluk Tesisleri'nde gerçekleştirilen organizasyon, 67 kulüpten 351 sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi.

Şampiyona, makaralı yay ve klasik yay bireysel final atışlarıyla son buldu.

Makaralı yay erkekler kategorisinde Muğla Büyükşehir Belediyesinden Emircan Haney ile makaralı yay kadınlar kategorisinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi sporcusu Yeşim Uçar Bostan altın madalyanın sahibi oldu.

Klasik yay U21 erkekler kategorisinde Kayseri Spor AŞ Spor Kulübünden Kutay Tek ile klasik yay U21 kadınlarda ise Bolu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden İkbal Yıldız altın madalya kazandı.

Makaralı yay U21 erkekler kategorisinde Okçular Vakfı Spor Kulübünden Yağız Sezgin, makaralı yay U21 kadınlarda Vedat Erbay Spor Kulübünden Begüm Yuva altın madalya elde etti.

Klasik yay U21 erkek takım kategorisinde Angora Okçuluk Spor Kulübü, kadınlarda ise Vedat Erbay Spor Kulübü altın madalyayı aldı.

Klasik yay U21 karışık takım kategorisinde Okçular Vakfı Spor Kulübünden Berra Elif Gökkır ve Harun Kırmızıtaş altın madalya elde etti.

Makaralı yay U21 erkek takım kategorisinde Okçular Vakfı Spor Kulübü, kadınlarda ise Okçular Vakfı Spor Kulübü altın madalya kazandı.

Makaralı yay U21 karışık takım kategorisinde Okçular Vakfı Spor Kulübünden Efdal Hatice Köse ve Yağız Sezgin finalde altın madalya almayı başardı.

Kaynak: AA / Batuhan Dişbudak - Spor
Piyasaların gözü yarın açıklanacak enflasyon verisinde

Milyonların gözü bu veride! Gıdadan kiraya her şeyi etkileyecek
Avustralya'da 90 bin kişi Filistin'e destek için yürüdü

90 bin kişi ülkedeki dev köprüyü kapattı! Ortak bir çağrıları var
İstanbul Havalimanı'nda tarihi rekor! Bakan Uraloğlu duyurdu

İstanbul Havalimanı'nda tarihi rekor
Galatasaraylı yönetici Abdullah Kavukcu, gazeteciyi tehdit etti! İşte o sözler

Galatasaraylı yönetici gazeteciyi tehdit etti! İşte o sözler
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Binlerce Galatasaraylı ıslıklamıştı! Guendouzi'den o tepkilere şaşırtan cevap

Binlerce Cimbomlu ıslıkladı! Tepki vermesi gerekirken bakın ne yaptı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.