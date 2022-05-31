Okçuluk şampiyonasından madalya ile döndüler - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Okçuluk şampiyonasından madalya ile döndüler

İhlas Haber Ajansı - Spor
 - Güncelleme:
Okçuluk şampiyonasından madalya ile döndüler

Eskişehir Seyitgazi Seyyid Battalgazi İmam Hatip Ortaokulu Geleneksel Okçuluk Kız ve Erkek Takımları, katıldıkları Okul Sporları Geleneksel Okçuluk Türkiye Şampiyonasında önemli dereceler aldılar.

Eskişehir Seyitgazi Seyyid Battalgazi İmam Hatip Ortaokulu Geleneksel Okçuluk Kız ve Erkek Takımları, katıldıkları Okul Sporları Geleneksel Okçuluk Türkiye Şampiyonasında önemli dereceler aldılar.

Takım sporcuları, profesyonel bir eğitim ya da spor kulübü desteği almadan okul bünyesinde yaptıkları kısa süreli çalışma ile il genelinde yapılan müsabakalarda birincilik kazandıktan sonra Eskişehir'i temsilen Türkiye Şampiyonasına katıldılar. Şampiyonada, 87 okuldan 289 sporcunun katıldığı Küçükler kategorisinde Erkek Takımı Türkiye 3. sü olurken, Kız Takımı ise Türkiye 8.si oldu.

Seyyid Battal Gazi İmam Hatip ortaokulu Müdürü Yusuf Gül; "Bu başarının ilimizin tanıtımına katkı sağlayacağına ve özellikle okul çağındaki çocukların geleneksel okçuluk sporuna olan ilgilerini artıracağına inanıyorum" diye belirtti. - ESKİŞEHİR

İhlas Haber Ajansı / Spor

Eskişehir Türkiye Okçuluk Okul Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title