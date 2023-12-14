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Okçuluk Milli Takımı Paris 2024 Olimpiyatları için Antalya'da Kamp Yapıyor

14 Aralık 2023 23:03 Güncelleme: 23:04 Abone Ol

Okçuluk milli takımı, 2024 Paris Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları hazırlıkları kapsamında Antalya'da kampa girdi. Türkiye Okçuluk Federasyonu tarafından düzenlenen kamp, Antalya Gloria Sports Arena'da gerçekleştiriliyor. Milli okçu Mete Gazoz da kampta yer alıyor.