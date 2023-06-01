Okçuluk Avrupa Grand Prix'si Hırvatistan'da devam ediyor

Okçuluk Avrupa Grand Prix'sinin 2. ayağı Hırvatistan'ın ev sahipliğinde devam ediyor. Türk sporcular Mete Gazoz ve Batuhan Akçaoğlu yarı finale yükseldi ve altın madalya mücadelesi verecekler.