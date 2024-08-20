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Okay Yokuşlu: Trabzonspor'un Şampiyonluğunu Uzaktan da Olsa Gururla İzledim

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Trabzonspor'a 6 sezonluk bir aradan sonra geri dönen Okay Yokuşlu, kulübün yaşadığı şampiyonluğu uzaktan da olsa gururla izlediğini belirtti. Yokuşlu, şampiyonluk heyecanını her zaman diri tuttuğunu ve bu sezonda aynı duyguları yaşamak istediğini söyledi.

Trabzonspor'a 6 sezonluk bir aradan sonra tekrar geri dönen Okay Yokuşlu, bordo-mavili kulübün yaşadığı şampiyonluğu uzaktan da olsa gururla izlediğini belirterek, şampiyonluk heyecanını her zaman diri tuttuğunu, bu sezonda aynı duyguları yaşamak istediğini söyledi.

Genç yaşta Trabzonspor'a katılan ve burada hem futboluyla hem de karakteriyle büyük takdir toplayan Okay Yokuşlu, 6 sezonun ardından yeniden bordo-mavili formaya döndü. La Liga'ya transfer olmadan önce Trabzonspor'da iz bırakan milli oyuncu, kulüp dergisine açıklamalarda bulundu.

"Şampiyonluk hayalini hep canlı tutuyorum"

Okay Yokuşlu, Trabzonspor'un 2021-22 sezonundaki şampiyonluk kutlamalarını büyük bir keyifle takip ettiğini belirterek, "O dönemde Avrupa'da oynadığım için bu başarıyı uzaktan takip ettim. Şampiyonluk hayalini hep canlı tutuyorum. Benim de içinde olduğum senaryoda bu sezonda aynı duyguları yaşamak isterim" dedi

"Artık Daha Olgun ve Tecrübeli Bir Oyuncuyum"

2015-16 sezonunda Trabzonspor'a katıldığında henüz 20 yaşında olduğunu söyleyen Okay, "Şu anda hem yaş hem de tecrübe anlamında önemli bir fark var. Avrupa'da geçirdiği süre boyunca birçok şey öğrendim. Artık daha olgun ve profesyonel bir oyuncuyum" ifadelerini kullandı.

"Farklı liglerde deneyimler kazandım"

Futbol kariyeri boyunca Süper Lig, La Liga, Premier Lig ve Championship'te oynayan Okay Yokuşlu, bu ligler arasındaki en belirgin farkları da anlattı. Okay, "Temponun ve topun oyunda kalma süresinin İngiltere ve İspanya liglerinde daha yüksek. İspanya'da daha fazla topa sahip olma oyunu oynanıyor. İngiltere'de ise daha direkt futbolun hakim olduğu bir oyun oynanıyor. Dünyanın en kaliteli iki ligi sonuçta" diye konuştu.

West Bromwich Albion'da 2022-23 sezonunda yılın oyuncusu ödülünü kazanan Okay, bu ödülü kazanmanın kendisi için büyük bir gurur kaynağı olduğunu belirtti. Bir Türk olarak başka bir ülkede bu denli takdir edilmenin çok özel bir his olduğunu dile getiren Okay, takım arkadaşlarıyla arasındaki bağı da vurguladı.

"Real Madrid ve Barcelona maçlarını unutamıyorum"

Futbol kariyerinde unutamadığı maçlar arasında Real Madrid ve Barcelona'ya karşı oynadığı maçları özel bir yere koyan Okay Yokuşlu, İngiltere'deki ilk golünü Blackpool'a atmasının da unutulmaz olduğunu söyledi. Başarılı butbolcu, Trabzonspor'da oynadığı dönemden ise Beşiktaş'a karşı oynadıkları 4-3'lük maç ve Sivasspor'a attığı golleri unutamadığını ifade etti.

Küçüklüğünden bu yana Zidane hayranı olduğunu dile getiren Okay, günümüzde ise Manchester City'de oynayan Rodri'yi büyük bir keyifle takip ettiğini belirtti.

Trabzon'a dönüş ve özlemler

Trabzon'dan ayrıldıktan sonra özellikle yemekleri çok özlediğini belirten Okay, "İspanya ve İngiltere'deki farklı yaşam tarzlarını var. İspanya'nın sıcak iklimi ve yemek çeşitliliğini seviyorum. İngiltere'de ise serin havayı ve yağmurlu günleri sevdim" dedi.

Okay Yokuşlu, kariyeri boyunca en çok etkilendiği statlar arasında Bernabeu, Stamford Bridge ve Wembley'i sayarken, Trabzonspor Stadı'nın da kendisi için çok özel bir yeri olduğunu belirtti. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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