Haberler

Okan Buruk: Final paslarında da hatalar yaptık / Haber eklendi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Monaco'ya karşı 1-0 kaybettikleri maçın ardından, takımın performansını değerlendirerek ikinci yarıya daha iyi başlamaları gerektiğini vurguladı. Kaleci Uğurcan'ın sakatlığını da gündeme getiren Buruk, hedeflerine ulaşmak için çalışacaklarını açıkladı.

GALATASARAY Teknik Direktörü Okan Buruk, " İlk yarıda atamadıklarımız var, sadece girdiğimiz pozisyonlar değil... Son final paslarında da hatalar yaptık. Değerlendirsek, ikinci yarıya çok daha rahat çıkabilirdik" şeklinde konuştu.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 6'ncı hafta karşılaşmasında deplasmanda karşı karşıya geldiği Monaco'ya 1-0 mağlup olan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Maçın ilk yarısında kaçırdıkları gollere vurgu yapan belirten Okan Buruk, "İlk yarıda atamadıklarımız var, sadece girdiğimiz pozisyonlar değil... Son final paslarında da hatalar yaptık. Değerlendirsek, ikinci yarıya çok daha rahat çıkabilirdik. Monaco ikinci yarıya istekli başladı. Baskılarda zaman zaman yanlış yerden gittik. İkinci topları da alamadık. Arka tarafı çok kötü ama ön tarafı çok iyi bir takım Monaco. Belki bitiremedikleri de çok pozisyon oldu. Golovin'in içeri girişleri, Minamino'nun koşuları, özellikle Balogun da çok etkili oldu. Tabii ki zorlu periyottan geçiyoruz. İkili mücadele kazanan oyuncular çok önemli oluyor. Yolumuza devam edeceğiz. Bir sonraki maçı kazanıp hedeflerimize ulaşmak için elimizden geleni yapacağız" dedi.

'DAHA İYİ KULLANABİLSEK TOPLARI, BERABERLİĞİ BULABİLİRDİK'

Maçı belki 1-1 bitirebileceklerini belirten Okan Buruk, "Son bölümde riskler aldık. Daha iyi kullanabilsek topları, beraberliği bulabilirdik. Zorlu bir periyottan geçiyoruz. Bizim için değerli oyuncular yok. İkili mücadele kazanan oyuncuların eksikliğini ikinci yarı yaşadık. 9 puan, 2 maç var. Yolumuza devam edeceğiz. Atletico Madrid maçını kazanmak ve hedeflerimize ulaşmak için çalışacağız. Şimdi lig maçlarımız var, onlara bakacağız. Atletico Madrid maçına çok daha hazır olacağız. Kazanarak devam etmek isteyeceğiz. Biz de üzgünüz" diye konuştu.

'BU SÜREÇTE BİR TEK KALECİ KALMIŞTI SAKATLANMAYAN BİZİM İÇİN'

Okan Buruk, kaleci Uğurcan'ının sakatlığı ile ilgili de, "Uğurcan'ın üst adalesinde bir zorlanma var. Yarın MR'dan sonra net belli olacak. Bu süreçte bir tek kaleci kalmıştı sakatlanmayan bizim için" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Terör örgütü için yolun sonu göründü! ABD'den 'Bu iş bitti' mesajı

Yolun sonu göründü! ABD'den "Hayalleri unutun, bu iş bitti" mesajı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Babacan'dan asgari ücret hesabı! Oran ve rakam verdi

Babacan'dan asgari ücret hesabı! Oran ve rakam verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Felaketi yaşıyoruz' demişti! TÜİK endişelendiren rakamları paylaştı

Erdoğan "Felaketi yaşıyoruz" demişti! Korkutan rakamlar açıklandı
14 yaşındaki kız evine dönmedi, yakınları 'taciz' iddiasıyla arkadaşının ailesine saldırdı

Mahalleyi karıştıran iddia! Evi basıp aileye tekme tokat saldırdılar
Galatasaray'ın rakibi Atletico Madrid geriye düştüğü maçta hata yapmadı

Galatasaray'ı da ilgilendiren maçta 5 gol! İşte sonuç
Babacan'dan asgari ücret hesabı! Oran ve rakam verdi

Babacan'dan asgari ücret hesabı! Oran ve rakam verdi
Okan Buruk'tan Uğurcan Çakır'ın sakatlığı hakkında açıklama: Bir sonraki maçı kaçıracak

Okan Buruk kötü haberi verdi: Bir sonraki maçı kaçıracak
Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'a çoklu organ yetmezliği tanısı kondu

Yoğun bakımdaki CHP'li belediye başkanından kötü haber
TSK konvoylarının Suriye'deki hareketliliğiyle ilgili AK Parti'den açıklama

Komşu ülkedeki bu görüntülerle ilgili ilk açıklama
Bakın nerede ortaya çıktı: İşte dünya gündemine oturan Ümran bebeğin son hali

Bakın nerede ortaya çıktı: Dünya gündemine oturan o bebeğin son hali
Trump, Batılı liderler ile Erdoğan'ı karşılaştırdı, övgüler dizdi

Batılı liderler ile Erdoğan'ı karşılaştırdı! Sözleri bir hayli çarpıcı
Erzurum'da Ülkücü gençlerin çektikleri video olay oldu

Ülkücü gençlerin videosu olay oldu
Mustafa Sandal, nafaka ödemiyor iddialarına dekontla yanıt verdi

Mustafa Sandal, iddiaya dekontu paylaşarak yanıt verdi
Mehmet Akif Ersoy Habertürk'teki koltuğundan da oldu

Mehmet Akif Ersoy Habertürk'teki koltuğundan da oldu
title