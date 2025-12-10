Okan Buruk: Final paslarında da hatalar yaptık / Haber eklendi

GALATASARAY Teknik Direktörü Okan Buruk, " İlk yarıda atamadıklarımız var, sadece girdiğimiz pozisyonlar değil... Son final paslarında da hatalar yaptık. Değerlendirsek, ikinci yarıya çok daha rahat çıkabilirdik" şeklinde konuştu.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 6'ncı hafta karşılaşmasında deplasmanda karşı karşıya geldiği Monaco'ya 1-0 mağlup olan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Maçın ilk yarısında kaçırdıkları gollere vurgu yapan belirten Okan Buruk, "İlk yarıda atamadıklarımız var, sadece girdiğimiz pozisyonlar değil... Son final paslarında da hatalar yaptık. Değerlendirsek, ikinci yarıya çok daha rahat çıkabilirdik. Monaco ikinci yarıya istekli başladı. Baskılarda zaman zaman yanlış yerden gittik. İkinci topları da alamadık. Arka tarafı çok kötü ama ön tarafı çok iyi bir takım Monaco. Belki bitiremedikleri de çok pozisyon oldu. Golovin'in içeri girişleri, Minamino'nun koşuları, özellikle Balogun da çok etkili oldu. Tabii ki zorlu periyottan geçiyoruz. İkili mücadele kazanan oyuncular çok önemli oluyor. Yolumuza devam edeceğiz. Bir sonraki maçı kazanıp hedeflerimize ulaşmak için elimizden geleni yapacağız" dedi.

'DAHA İYİ KULLANABİLSEK TOPLARI, BERABERLİĞİ BULABİLİRDİK'

Maçı belki 1-1 bitirebileceklerini belirten Okan Buruk, "Son bölümde riskler aldık. Daha iyi kullanabilsek topları, beraberliği bulabilirdik. Zorlu bir periyottan geçiyoruz. Bizim için değerli oyuncular yok. İkili mücadele kazanan oyuncuların eksikliğini ikinci yarı yaşadık. 9 puan, 2 maç var. Yolumuza devam edeceğiz. Atletico Madrid maçını kazanmak ve hedeflerimize ulaşmak için çalışacağız. Şimdi lig maçlarımız var, onlara bakacağız. Atletico Madrid maçına çok daha hazır olacağız. Kazanarak devam etmek isteyeceğiz. Biz de üzgünüz" diye konuştu.

'BU SÜREÇTE BİR TEK KALECİ KALMIŞTI SAKATLANMAYAN BİZİM İÇİN'

Okan Buruk, kaleci Uğurcan'ının sakatlığı ile ilgili de, "Uğurcan'ın üst adalesinde bir zorlanma var. Yarın MR'dan sonra net belli olacak. Bu süreçte bir tek kaleci kalmıştı sakatlanmayan bizim için" ifadelerini kullandı.