Okan Buruk yönetiminde Galatasaray şampiyonluk yarışını önde sürdürüyor

Galatasaray, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde Trendyol Süper Lig'deki şampiyonluk yarışını önde sürdürüyor.

Altyapısından yetiştiği Galatasaray'da yıllarca futbol oynayan ve önemli başarılar yaşayan Okan Buruk, 2022-2023 sezonu başında teknik adam olarak göreve getirildi. 2021-2022 sezonunu 13. tamamlayarak tarihinin en kötü performansını sergileyen sarı-kırmızılıları kısa sürede toparlayan Buruk, ilk sezonunda şampiyonluk sevinci yaşadı.

Okan Buruk, Galatasaray'ın başındaki ikinci sezonunda da takımını zirveye taşıyarak önemli bir başarı yakaladı. Avrupa kupalarında ve Ziraat Türkiye Kupası'nda mart ayını göremeyen Galatasaray, Süper Lig'de ise zirve yarışını önde götürüyor.

Topladığı 75 puanla zirvede yer alan Galatasaray, ikinci sıradaki Fenerbahçe'nin 2 puan önünde şampiyonluk yarışına avantajlı bir şekilde devam ediyor.

Ligde son 16 maçını kaybetmedi

Galatasaray, Süper Lig'deki son 16 maçında mağlubiyet yaşamadı.

Sarı-kırmızılı ekip, ligin 12. haftasında Atakaş Hatayspor'a yenildikten sonra çıktığı müsabakalarda 14 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti.

Galatasaray, ayrıca ligde son 9 maçını kazanarak önemli bir galibiyet serisi yakaladı.

Galatasaray, Okan Buruk yönetiminde büyük maçlarda hata yapmıyor

Galatasaray, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde büyük maçlardaki başarılı performansıyla dikkati çekiyor.

Sarı-kırmızılı ekip, tecrübeli teknik adam idaresinde Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor'a karşı 11. müsabakaya çıktı. Galatasaray, bu karşılaşmaların 8'ini kazanırken, 2'sinde berabere kaldı, sadece birini kaybetti.

Okan Buruk yönetimindeki "Cimbom" dördüncü Beşiktaş derbisinde 3 galibiyetini aldı.

Transferlerden beklenen katkı gelmedi

Galatasaray, bu sezon yaptığı kariyerli transferlerden büyük oranda yararlanamadı.

Sarı-kırmızılı kulüp, sezon başında Hakim Ziyech, Wilfried Zaha, Tanguy Ndombele, Tete, Davinson Sanchez, Kerem Demirbay, Halil Dervişoğlu, Angelino, Cedric Bakambu'yu kadrosuna kattı. Galatasaray, ara transferde ise Serge Aurier, Carlos Vinicius ve Derrick Köhn'ü kadroya dahil etti.

"Cimbom" sezon başında kadroya dahil edilen önemli transferlerden Sanchez ve Kerem Demirbay haricindekilerden istediği katkıyı alamadı.

Uzun yıllar Premier Lig'de üst düzey performans sergileyen Zaha, Galatasaray'da 35 resmi müsabakada forma giydi. Ciddi süre alan ve toplamda 10 gol atan Zaha, buna rağmen istikrarsızlığı ve oyun içindeki performansıyla beklentileri karşılayamadı.

Sarı-kırmızılı formayla 9 Süper Lig, 5 UEFA Şampiyonlar Ligi olmak üzere 14 resmi maça çıkan Hakim Ziyech, 4 gol katkısı verdi. Geride kalan bölümde farklı dönemlerde yaklaşık 3 ay sakatlık yaşayan Faslı yıldız, toplamda 24 resmi maçı kaçırdı.

Orta saha oyuncularından Tanguy Ndombele, 24 resmi maçta toplamda 644 dakika süre aldı. Maç başına 26 dakika süre bulan Fransız futbolcu, skor katkısı da veremedi. Brezilyalı kanat oyuncusu Tete ise 37 resmi müsabakada şans buldu. Genç futbolcu, 3 kez ağları havalandırsa da etkili bir performans sergileyemedi.

Halil, Angelino ve Bakambu'dan aradığını bulamayan Galatasaray, bu oyuncularla ara transferde yolları ayırdı. Yerlerine alınan Köhn yeni yeni takıma girerken, kısa süre alan Vinicius ile sakatlığı nedeniyle henüz forma giyemeyen Serge Aurie katkı vermedi.

Buruk, Barış Alper ve Berkan'a farklı görevler verdi ve sonuç aldı

Tecrübeli teknik adam, bazı futbolcuları orijinal mevkileri dışında kullanarak verim aldı.

Okan Buruk, hücum oyuncusu Barış Alper Yılmaz'ı bu sezon kale, stoper ve defansif orta saha haricinde her yerde denedi. Fiziği, gücü, atletizmi, dayanıklılığı ve hızıyla fark oluşturan Barış Alper, başarılı bir performans sergiledi.

Sezon başında kiralık gittiği Genoa'dan dönen orta saha oyuncusu Berkan Kutlu'yu beklerde oynatan Okan Buruk, Köhn ve Aurier'in olmadığı bölümde katkı buldu.

Rekorları kırdı, tarihe geçti

Galatasaray, Okan Buruk yönetiminde Süper Lig tarihinin en uzun galibiyet serisine imza attı.

Ligde geçen sezon 12 ile 25. haftalar arasındaki 14 maçı (biri hükmen) kazanan sarı-kırmızılı ekip, Beşiktaş'a ait olan ve 63 yıldır geçilemeyen üst üste kazanma rekorunun da yeni sahibi oldu.

Okan Buruk, ayrıca Galatasaray'da resmi maçlarda 17 kez ile üst üste en fazla galibiyet gören teknik adam olarak da tarihe geçti.

Ligde oyuncu ve teknik direktör olarak en fazla şampiyonluk yaşayan isim

Okan Buruk, Süper Lig'de oyuncu ve teknik adamlık kariyerinde en fazla şampiyonluk gören isim olarak tarihe adını yazdırdı.

Futbolcu olarak 7 kez kupayı havaya kaldıran Buruk, teknik direktörlük kariyerinde ise 2 kez bu sevinci yaşadı.

Teknik direktör olarak ilk şampiyonluk sevincini Başakşehir'in başında yaşayan Okan Buruk, Süper Lig'de üç farklı takımı şampiyon yapan Mustafa Denizli'nin ardından iki farklı takımı bu başarıya taşıyan ilk Türk teknik adam olarak tarihe geçti.

Buruk, Galatasaray'da Hamza Hamzaoğlu'ndan sonra hem futbolcu hem de teknik adam olarak şampiyonluk yaşayan ikinci isim oldu.

50 galibiyete en hızlı ulaşan teknik adam

Okan Buruk, Süper Lig'de 50 galibiyete en hızlı ulaşan teknik adam oldu.

Buruk, Galatasaray'ın başında geçen sezon 36 müsabakada 28 galibiyet, dörder beraberlik ve yenilgi yaşadı. Tecrübeli teknik adam, bu sezon ise 28. haftası geride kalan ligde 24 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi gördü.

Okan Buruk, ligde 50 galibiyete 62 maç sonunda ulaşarak bunu en kısa sürede başaran teknik adam ünvanını da aldı.