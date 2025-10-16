Okan Buruk'un yüzüne bakmadığı futbolcu yeni takımında kral oldu

Galatasaray'dan Vasco da Gama'ya kiralanan Kolombiyalı stoper Carlos Cuesta, sakatlığını atlatıp yeniden sahalara döndü. Takımının deplasmanda Fortaleza'yı 2-0 mağlup ettiği karşılaşmada Cuesta, savunmadaki performansıyla övgü topladı.

Vasco da Gama, Cuesta'nın dönüşünün ardından kalesini bir kez daha gole kapattı. Taraftarlar, maç sonu sosyal medyada yıldız futbolcuya övgüler yağdırdı.

TARAFTARDAN ÖVGÜ YAĞMURU

Vasco taraftarlarının Cuesta hakkında yaptığı bazı yorumlar şöyle;

"Spartak Moskova, Cuesta'yı tıbbi kontrolden geçirmediğiniz için çok teşekkür ederiz. Siz bir dostsunuz!"

"Ne defans! Seviyemizi yükselttik."

"Spartak Moskova'ya teşekkürler."

"Cuesta'nın seviyesi beni şaşırttı. Brezilya Ligi'nde üst düzey bir oyuncu olmak için gereken her şeye sahip."

7 MİLYON EUROLUK ZORUNLU OPSİYON

Yeni sezonda teknik direktör Okan Buruk'un planlamasında yer almayan Cuesta, yaz döneminde Vasco da Gama'ya 7 milyon Euro zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralanmıştı. Kolombiyalı futbolcu, gösterdiği performansla kısa sürede hem takım arkadaşlarının hem de taraftarların takdirini kazandı.