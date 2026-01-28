Haberler

Okan Buruk'un Manchester City'ye karşı planı hazır

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, Manchester City'e karşı oyun planını hazırladı. Galatasaray, Manchester City'yi kendi sahasında ön alan baskısıyla hataya zorlamayı hedefliyor.

  • Galatasaray, Manchester City karşısında ön alan baskısı uygulayarak rakibini hataya zorlamayı planlıyor.
  • Okan Buruk, Manchester City'nin yan toplarda sıkıntı yaşadığını belirtti.
  • Barış Alper ve Leroy Sane'nin zaman zaman yer değiştirerek Victor Osimhen'e daha rahat orta yapmaları planlanıyor.

Uefa Şampiyonlar Ligi 8. hafta maçında Galatasaray, deplasmanda Pep Guardiola'nın ekibi Manchester City'e konuk olacak. Daha önce İngiliz ekipleri Liverpool, Manchester United ve Tottenham'ı deviren Galatasaray'da Okan Buruk'un Manchester City'ye karşı da sürpriz bir planı bulunuyor.

CITY'E KARŞI ÖN ALAN BASKISI

Galatasaray, Manchester City karşısında oyunu kendi alanında kabul etmek yerine rakibi hataya zorlayacak. Sarı-kırmızılılar, ön alan baskısıyla rakibini yıpratmak istiyor. İngiliz ekibine yoğun baskı uygulatacak olan Okan Buruk, City'nin özellikle savunmada yaşadığı sorunlar üzerinde duruyor.

YAN TOPLARDA SIKINTI YAŞIYORLAR

Okan Buruk'un dikkat çektiği en önemli noktalardan birinin de Manchester City'nin yan toplarda yaşayabileceği sıkıntılar. Bunun için Victor Osimhen'e yapılacak ortaların önemine vurgu yapan Buruk'un, Barış Alper ile Leroy Sane'den ters kanatlar yerine daha rahat orta yapabilmeleri için zaman zaman yer değiştirmelerini istediği öğrenildi. Böylece Barış'ın sağda, Sane'nin ise solda Osimhen'i daha rahat topla buluşturacaklarının hesaplandığı aktarıldı.

İsmail Elal
Haberler.com / Spor
