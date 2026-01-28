Okan Buruk'un Manchester City'ye karşı planı hazır

Uefa Şampiyonlar Ligi 8. hafta maçında Galatasaray, deplasmanda Pep Guardiola'nın ekibi Manchester City'e konuk olacak. Daha önce İngiliz ekipleri Liverpool, Manchester United ve Tottenham'ı deviren Galatasaray'da Okan Buruk'un Manchester City'ye karşı da sürpriz bir planı bulunuyor.

CITY'E KARŞI ÖN ALAN BASKISI

Galatasaray, Manchester City karşısında oyunu kendi alanında kabul etmek yerine rakibi hataya zorlayacak. Sarı-kırmızılılar, ön alan baskısıyla rakibini yıpratmak istiyor. İngiliz ekibine yoğun baskı uygulatacak olan Okan Buruk, City'nin özellikle savunmada yaşadığı sorunlar üzerinde duruyor.

YAN TOPLARDA SIKINTI YAŞIYORLAR

Okan Buruk'un dikkat çektiği en önemli noktalardan birinin de Manchester City'nin yan toplarda yaşayabileceği sıkıntılar. Bunun için Victor Osimhen'e yapılacak ortaların önemine vurgu yapan Buruk'un, Barış Alper ile Leroy Sane'den ters kanatlar yerine daha rahat orta yapabilmeleri için zaman zaman yer değiştirmelerini istediği öğrenildi. Böylece Barış'ın sağda, Sane'nin ise solda Osimhen'i daha rahat topla buluşturacaklarının hesaplandığı aktarıldı.