İran'da limandaki patlama anı kamerada: 4 ölü, 516 yaralı

Komşu ülkedeki korkunç patlama kamerada
Özel'den Bakan Tekin'e 'başörtüsü' yanıtı: Herkesin eğitim güvencesi CHP'dir

Bakan Tekin "Çıksın açıklasınlar" dedi, Özel güvence verdi
Papa son yolculuğuna uğurlandı! İşte törende yaşananlar ve bundan sonraki süreç

Papa son yolculuğuna uğurlandı, bundan sonraki süreç hayli ilginç
İmamoğlu'nun otel ziyaretindeki valizlerin sırrı! Bakın içinde ne varmış

Otel ziyaretindeki valizlerin sırrı! Bakın içinde ne varmış

Okan Buruk'un kafasını karıştıracak dev teklif! Galatasaray'dan aldığının 3 katını verecekler

Okan Buruk'un kafasını karıştıracak dev teklif! Galatasaray'dan aldığının 3 katını verecekler
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'a Roma'nın ardından Suudi Arabistan Pro Ligi'nde zirveye oynayan bir takımın talip olduğu öğrenildi. Suudi ekibinin 51 yaşındaki teknik adama sarı-kırmızılılardan kazandığının 3 katını teklif edeceği ve sezon sonunda resmi teklif yapmayı planladığı öne sürüldü. Okan hocanın bu sezonki maaşı 110 milyon TL.

Galatasaray ile üst üste 3, kariyerinde ise dördüncü Süper Lig şampiyonluğuna yürüyen teknik direktör Okan Buruk'a yeni sezon için ciddi ve bir o kadar da kafasını karıştırabilecek teklifler geliyor.

ROMA SEZON BAŞINDAN BERİ İSTİYOR

Sarı-kırmızılı kulüp ile 2026 sezonu sonuna kadar kontratı bulunan 51 yaşındaki teknik adamiçin sezon başından beri İtalyan ekibi Roma'nın yakın takibi var. Çizme temsilcisi, Okan Buruk'a resmi teklif yapmaya hazırlanıyor.

SUUDİ ARABİSTAN'DAN DA TALİBİ ÇIKTI

Okan hocaya son ilgi ise astronomik rakamların döndüğü Suudi Arabistan'dan geldi. Fatih Terim'in Al Shabab ile yakaladığı grafik gündemdeyken Suudi Arabistan Pro Ligi'nin üst sıralarda yer alan bir takımın Okan Buruk için nabız yokladığı öğrenildi.

GALATASARAY'DAN ALDIĞININ 3 KATINI VERECEKLER

Öte yandan bu takımın deneyimli çalıştırıcıya Galatasaray'da kazandığının 3 katı bir maaş teklif etmeyi düşündüğü aktarıldı. Körfez ekibinin sezon bitiminin ardından resmi hamle yapması bekleniyor. Okan Buruk, Galatasaray'dan 110 milyon TL kazanıyor. 2025-2026 sezonu için ise TÜİK tarafından belirlenecek ÜFE-TÜFE ortalaması oranında artış yapılacak.

Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıAlattin sert:

Okan hoca kalsın şuan iyi :)

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıGökçen Uludağ:

bu arabistan futbolda neden bu kadar zıplıyor tamam halkı oyalamak için futbola buyuk harcama yapılıyorda orda kal avrupada asyada dünyada bir şey yapma ihtimalleri sıfır en iyi hoca en iyi topçu yapacağın ülke şampiyonluğu varmı başka numara

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.