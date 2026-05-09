Okan Buruk, yerli teknik adamların şampiyonluk geleneğini sürdürdü

Trendyol Süper Lig'de Galatasaray, Okan Buruk yönetiminde bitime bir hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Bu, Türk teknik adamların üst üste 19. şampiyonluğu oldu. Okan Buruk, toplamda 5. şampiyonluğuna ulaşarak Fatih Terim'i geride bıraktı.

Süper Lig'in 33. haftasında sahasında Hesap.com Antalyaspor ile karşılaşan sarı-kırmızılı ekip, mücadeleyi 4-2 kazandı. Galatasaray, böylece en yakın takipçisi Fenerbahçe ile 4 puanlık farkı koruyarak bitime 1 hafta kala şampiyonluğu garantiledi.

Ligde 2007-2008 sezonunda Cevat Güler yönetimindeki Galatasaray'ın şampiyon olmasıyla başlayan seride üst üste 18 kez Türk teknik adamlar mutlu sona ulaştı. Bu sezon Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'ın ipi önde göğüslemesiyle Süper Lig'de 18 sezondur süregelen Türk teknik direktörlerin şampiyonluk serisi 19'a çıktı.

Süper Lig'de 67. sezonda 33. kez Türk teknik adamların yönettiği takımlar zirvede yer aldı.

Son 19 sezonda en çok Okan Buruk şampiyonluk yaşadı

Yerli teknik adamların damga vurduğu son 19 sezonda en çok şampiyonluk sevincini Galatasaray'ın başında Okan Buruk yaşadı.

Türk futbolunun efsane teknik direktörü Fatih Terim, Galatasaray ile 2011-2012, 2012-2013, 2017-2018 ve 2018-2019 sezonlarında 4 kez mutlu sona taşıdı.

Teknik adamlık kariyerindeki ilk şampiyonluk sevincini 2019-2020 sezonunda İstanbul Başakşehir'in başında yaşayan Okan Buruk, son 3 sezonda ise Galatasaray'ın şampiyonluklarına katkı sağladı. Bu sezon da şampiyonluğu garantileyen Buruk, toplam kupa sayısını 5'e çıkartarak Terim'i geride bıraktı.

Son 19 sezonda Şenol Güneş iki kez şampiyon olan takımın başında yer alırken; Cevat Güler, Mustafa Denizli, Ertuğrul Sağlam, Aykut Kocaman, Ersun Yanal, Hamza Hamzaoğlu, Sergen Yalçın ve Abdullah Avcı birer kez çalıştırdıkları takımları şampiyon yaptı.

Şampiyonluk yaşayan son yabancı teknik adam Zico

Ligde şampiyonluk yaşayan son yabancı teknik adam, 2006-2007 sezonunda Fenerbahçe ile mutlu sona ulaşan Brezilyalı Zico olmuştu.

Son 19 sezonda Galatasaray 10, Beşiktaş 4, Fenerbahçe 2, Bursaspor, İstanbul Başakşehir ve Trabzonspor ise birer kez şampiyonluk kupasını kazandı.

Şampiyonlar

Süper Lig'de son 19 sezonda şampiyonluğa ulaşan takımlar ve teknik adamları şöyle:

2007-08GalatasarayCevat GülerTürkiye
2008-09BeşiktaşMustafa DenizliTürkiye
2009-10BursasporErtuğrul SağlamTürkiye
2010-11FenerbahçeAykut KocamanTürkiye
2011-12GalatasarayFatih TerimTürkiye
2012-13GalatasarayFatih TerimTürkiye
2013-14FenerbahçeErsun YanalTürkiye
2014-15GalatasarayHamza HamzaoğluTürkiye
2015-16BeşiktaşŞenol GüneşTürkiye
2016-17BeşiktaşŞenol GüneşTürkiye
2017-18GalatasarayFatih TerimTürkiye
2018-19GalatasarayFatih TerimTürkiye
2019-20İstanbul BaşakşehirOkan BurukTürkiye
2020-21BeşiktaşSergen YalçınTürkiye
2021-22TrabzonsporAbdullah AvcıTürkiye
2022-23GalatasarayOkan BurukTürkiye
2023-24GalatasarayOkan BurukTürkiye
2024-25GalatasarayOkan BurukTürkiye
2025-26GalatasarayOkan BurukTürkiye

Kaynak: AA / Emrah Oktay
