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Okan Buruk'un burnunu sıkan Jose Mourinho'yu bekleyen ceza belli oldu

Okan Buruk'un burnunu sıkan Jose Mourinho'yu bekleyen ceza belli oldu
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Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup ederek yarı finale çıktı. Kadıköy'deki maçın ardından Jose Mourinho'nun, Okan Buruk'un burnunu sıktı. Olayın ardından kırmızı kart gören Mourinho'yu bekleyen ceza belli oldu. Portekizli teknik adam "Sportmenliğe aykırı hareket" PFDK'ya nedeniyle sevk edilirse 1-3 maç, "Saldırı" sebebiyle sevk edilirse 5-10 maç ceza alabilir.

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde ezeli rakibi Fenerbahçe'yi 2-1 yenerek yarı finale yükseldi. Sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Jose Mourinho'nun derbinin ardından saha içinde sarı-kırmızılı teknik adam Okan Buruk'un burnunu sıkması hem Türkiye'de hem de dünyada gündem oldu. Yaşananların ardından Portekizli teknik adamı bekleyen ceza da belli oldu.

SPORTMENLİĞE AYKIRI HAREKETTEN SEVKEDİLİRSE 1-3 MAÇ CEZA

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun yaşananlar sonrası PFDK'ye sevk edilmesi bekleniyor. Portekizli çalıştırıcının hangi maddeden sevk edilebileceği ve alabileceği cezalar ise merak konusu. Futbol Disiplin Talimatı'na göre Mourinho, "Sportmenliğe aykırı hareket" nedeniyle PFDK'ye sevk edilirse 1-3 maç ceza alabilir.

44. MADDEDEN SEVK OLURSA 5-10 MAÇ CEZA

Jose Mourinho, Futbol Disiplin Talimatı'nın 44. maddesindeki "Saldırı" nedeniyle PFDK'ye sevk edilmesi durumunda ise 5-10 maç ceza alabilir. Tecrübeli teknik adam ayrıca, yaşananların ardından bir de kırmızı kart gördü.

OKAN BURUK NE DEMİŞTİ?

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk karşılaşmanın ardından yaptığı açıklama yaşanan olaya ilişkin olarak "Benim onunla aramda bir şey olmadı. Ben hakemleri tebrik ettim, o da tebrik etti. Ben giderken arkadan müdahalesi oldu. Burnumda bir çizik oluştu. Çok da abartmayacağım ama şık bir şey değildi. Maç önü de sonu da birbirimizin elini sıkmamız gerekirdi ama dediğim gibi çok da önemli değil. Yaşananları abartmayacağım" ifadelerini kullanmıştı.

Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıHakan Acar:

Sportmenliğe aykırı hareket olmamalı, saldırı olmalı çünkü müdahale var. Ama biliyoruz ki fanatik FB uşağı federasyon başkanı sportmenliğe aykırı harekete sokup 2 maç ceza verdirecek sonra bu ceza bir maça indirilecek. Bunu da Türkiye kupasında çekecek denilecek. Yani cezasız kalacak.

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Haber YorumlarıMGk:

Portekizin kenar mahalle çocuğu gelmiş ülkemizi küçük düşürmeye çalışıyor şükür ki tüm dünya seviyesini çok iyi biliyor tınlayan yok

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Haber Yorumlarıpusatalfa:

o çizgiyi iş öyle değil. Siz olayı yumuşatıp cezayı hafifletmeye çalışıyorsunuz ama adamın yaptığı resmen fiziki saldırıdır. Morinyo Okan buruka saldırdı

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Haber YorumlarıArif İnanç:

Ne okursa olsun ceza alıp bir kenarda otursun. Ancak Okan Buruk gerçekten çok tehlikeli. Tüm galatasaray camiası ayni işler peşinde. Gerisi hikaye. Adamın burnuna dokununca yerkerdevyuvarlanacagini bilememiş. Ben tahmin edebilirdim sonuç ta Galatasaray da yetişmiş. Yıllardır hep aynı sistem. Fenerbahçe boşa kürek çekiyorr.morinho ne yaparsa yapsın olmaz. Takım da ruh yok.

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