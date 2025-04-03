Okan Buruk'un burnunu sıkan Jose Mourinho'yu bekleyen ceza belli oldu

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde ezeli rakibi Fenerbahçe'yi 2-1 yenerek yarı finale yükseldi. Sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Jose Mourinho'nun derbinin ardından saha içinde sarı-kırmızılı teknik adam Okan Buruk'un burnunu sıkması hem Türkiye'de hem de dünyada gündem oldu. Yaşananların ardından Portekizli teknik adamı bekleyen ceza da belli oldu.

SPORTMENLİĞE AYKIRI HAREKETTEN SEVKEDİLİRSE 1-3 MAÇ CEZA

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun yaşananlar sonrası PFDK'ye sevk edilmesi bekleniyor. Portekizli çalıştırıcının hangi maddeden sevk edilebileceği ve alabileceği cezalar ise merak konusu. Futbol Disiplin Talimatı'na göre Mourinho, "Sportmenliğe aykırı hareket" nedeniyle PFDK'ye sevk edilirse 1-3 maç ceza alabilir.

44. MADDEDEN SEVK OLURSA 5-10 MAÇ CEZA

Jose Mourinho, Futbol Disiplin Talimatı'nın 44. maddesindeki "Saldırı" nedeniyle PFDK'ye sevk edilmesi durumunda ise 5-10 maç ceza alabilir. Tecrübeli teknik adam ayrıca, yaşananların ardından bir de kırmızı kart gördü.

OKAN BURUK NE DEMİŞTİ?

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk karşılaşmanın ardından yaptığı açıklama yaşanan olaya ilişkin olarak "Benim onunla aramda bir şey olmadı. Ben hakemleri tebrik ettim, o da tebrik etti. Ben giderken arkadan müdahalesi oldu. Burnumda bir çizik oluştu. Çok da abartmayacağım ama şık bir şey değildi. Maç önü de sonu da birbirimizin elini sıkmamız gerekirdi ama dediğim gibi çok da önemli değil. Yaşananları abartmayacağım" ifadelerini kullanmıştı.