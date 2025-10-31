Okan Buruk'u zor kararı

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında, lider Galatasaray, lig ikincisi Trabzonspor'u 1 Kasım Cumartesi günü sahasında ağırlayacak.

İLK 11'İN BÜYÜK KISMI BELİRLENDİ

Derbi öncesi iki takım hazırlıklarını tamamlarken, Galatasaray'da başarılı teknik direktör Okan Buruk da ilk 11'in büyük bir kısmını belirledi. Sarı-kırmızılılarda sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek İlkay Gündoğan ve cezalı olan Davinson Sanchez, Trabzonspor karşılaşmasında forma giyemeyecek.

OKAN BURUK'UN ZOR KARARI

Okan Buruk, Sanchez'in yokluğu nedeniyle stoper hattında kimi oynatacağına ise henüz karar veremedi. Tecrübeli hocanın antrenmanlarda Abdülkerim Bardakcı'nın yanında Mario Lemina, Kaan Ayhan ve Arda Ünyay'ı denediği ancak henüz son kararını veremediği öğrenildi. Buruk'un ayrıca, sakatlıktan dönen Singo'yu bu maçta sürpriz bir şekilde ilk 11'de oynatabileceği aktarıldı.