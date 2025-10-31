Haberler

Okan Buruk'u zor kararı

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Okan Buruk'u zor kararı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Süper Lig'de Trabzonspor ile karşılaşacak olan Galatasaray'da başarılı teknik direktör Okan Buruk, ilk 11'in büyük kısmını belirlerken, sakat ve cezalı oyuncular nedeniyle stoper hattında kimi oynatacağına karar veremedi.

  • Galatasaray, 1 Kasım Cumartesi günü lig ikincisi Trabzonspor'u sahasında ağırlayacak.
  • Galatasaray'da İlkay Gündoğan sakatlık, Davinson Sanchez ceza nedeniyle Trabzonspor maçında forma giyemeyecek.
  • Okan Buruk, stoper hattında Abdülkerim Bardakcı'nın yanında Mario Lemina, Kaan Ayhan veya Arda Ünyay'ı oynatmayı değerlendiriyor ve sakatlıktan dönen Singo'yu ilk 11'de sürpriz şekilde oynatabilecek.

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında, lider Galatasaray, lig ikincisi Trabzonspor'u 1 Kasım Cumartesi günü sahasında ağırlayacak.

İLK 11'İN BÜYÜK KISMI BELİRLENDİ

Derbi öncesi iki takım hazırlıklarını tamamlarken, Galatasaray'da başarılı teknik direktör Okan Buruk da ilk 11'in büyük bir kısmını belirledi. Sarı-kırmızılılarda sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek İlkay Gündoğan ve cezalı olan Davinson Sanchez, Trabzonspor karşılaşmasında forma giyemeyecek.

OKAN BURUK'UN ZOR KARARI

Okan Buruk, Sanchez'in yokluğu nedeniyle stoper hattında kimi oynatacağına ise henüz karar veremedi. Tecrübeli hocanın antrenmanlarda Abdülkerim Bardakcı'nın yanında Mario Lemina, Kaan Ayhan ve Arda Ünyay'ı denediği ancak henüz son kararını veremediği öğrenildi. Buruk'un ayrıca, sakatlıktan dönen Singo'yu bu maçta sürpriz bir şekilde ilk 11'de oynatabileceği aktarıldı.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu bahis oynayan futbolcu sayısını açıkladı

İbrahim Hacıosmanoğlu bahis oynayan futbolcu sayısını açıkladı
Gebze'de yıkılan binanın yakınındaki apartmanda çatırtı sesleri! 21 daire tahliye edildi

Gebze'de yürekleri ağızlara getiren ses! Duyan kendini dışarı attı
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMazlum Dağ:

Demek ki canı kaybetmek istemiş. Bu Okan kovulmalı. Hatta Dursun Özbek de görevden alınmalı, disiplinsizlik hat safhada.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
TES, Resmi Gazete'de! Tüm çalışanların maaşlarından kesinti yapılacak

Çalışanların maaşından kesinti yapacak düzenleme Resmi Gazete'de
Yüzde 92'si Müslüman olan ülkede okullarda başörtüsü yasaklandı

Yüzde 92'si Müslüman olan ülkede tartışmalı karar
Süleyman Hurma'dan bomba sözler: Bahisten çok daha kötü şeyler oldu

Skandalın ardından bomba sözler: Bahisten çok daha kötü şeyler oldu
Bolu'da 32 şüpheliden 11'ine müebbet! Mahkeme önünde gözyaşları sel oldu

32 şüpheliden 11'ine müebbet! Mahkeme önünde gözyaşları sel oldu
TES, Resmi Gazete'de! Tüm çalışanların maaşlarından kesinti yapılacak

Çalışanların maaşından kesinti yapacak düzenleme Resmi Gazete'de
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan yabancı hakem açıklaması

Binlerce taraftarın isteğini ''Asla'' diyerek elinin tersiyle itti
Süper Lig'de korkutan sakatlık! Kafası yarıldı, yürekler ağızlara geldi

Süper Lig'de korkunç an! Yıldız ismin kafası yarıldı
Tek golle 3 puan! RAMS Başakşehir'den bu sezon bir ilk

90. dakikada gelen golle 3 puan! Süper Lig'de bir ilki yaşadılar
Özgür Özel'in 5.5 milyon TL'lik bahis iddiasıyla ilgili soruşturma başlatıldı

Özel'in 5.5 milyon TL'lik iddiasıyla ilgili harekete geçildi
Resmen açıklandı! Beşiktaş'ta sürpriz veda

Resmen açıklandı! Beşiktaş'ta sürpriz veda
Bir dönemin efsane telefon markası Türkiye'ye geri dönüyor

Bir dönemin efsane telefon markası Türkiye'ye geri dönüyor
Sadettin Saran Beşiktaş derbisi öncesi dev prim müjdesi

Derbi öncesinde futbolcuları havalara uçuracak müjdeyi duyurdu
Çalışma hayatı sil baştan değişiyor! Hazırlıklarda sona gelindi

Çalışma hayatı sil baştan değişiyor! Hazırlıklarda sona gelindi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.