Haberler

Okan Buruk'u kara kara düşündüren olay: 30 günde 7 final maçı

Okan Buruk'u kara kara düşündüren olay: 30 günde 7 final maçı
Güncelleme:
Üst üste gelen sakatlık haberleriyle sarsılan Galatasaray'ı yıl sonuna kadar yoğun bir fikstür bekliyor. Sarı kırmızılılar, 1 ay içerisinde 5'i lig, 2'si UEFA Şampiyonlar Ligi olmak üzere 7 kez final maçında sahaya çıkacak.

  Galatasaray, 30 gün içinde 2 Şampiyonlar Ligi ve 5 Süper Lig maçı oynayacak.
  Galatasaray, 22 Kasım'da Gençlerbirliği, Union Saint Gilloise, Fenerbahçe, Samsunspor, Monaco, Antalyaspor ve Kasımpaşa ile maç yapacak.
  • Galatasaray'ın 2025 yılı sonuna kadar yoğun bir fikstürü bulunuyor.

Bahis soruşturması kapsamında iki oyuncusunu kaybeden Galatasaray'ın son günlerde yaşanan sakatlıklarla da başı dertte. Bu zorluklarla boğuşan Galatasaray'ın başını 2025 yılı sonuna kadar bir de yoğun fikstür ağrıtacak. Sarı kırmızılılar, bu süreçte ligde ve Avrupa'da adeta 7 kez final maçına çıkacak.

1 AY İÇERİSİNDE 7 MAÇ

Okan Buruk'un ekibi, ilk olarak 22 Kasım'da ligde kendi sakasında Gençlerbirliği'ni konuk edecek. Aslan, bu maçın ardından UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Union Saint Gilloes'ı ağırlayacak.

ARALIK AYININ BAŞINDA RAKİP FENERBAHÇE

Sarı kırmızılılar, Aralık ayının ilk gününde ezeli rakibi Fenerbahçe ile Chobani Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.Galatasaray, daha sonra ligin formda ekiplerinden Samsunspor ile sahasında karşı karşıya gelecek.

MONACO İLE KRİTİK RANDEVU

Sarı kırmızılılar, Samsunspor maçının ardından Şampiyonlar Ligi'nde Monaco ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.Cimbom, 2025 yılını ligde oynayacağı Hesap.com Antalyaspor ve Kasımpaşa maçlarıyla tamamlayacak. Sarı kırmızılılar 30 günde 2 Şampiyonlar Ligi, 5 Süper Lig maçında boy gösterecek.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıTomarzalı:

Bu saatten sonra kaybetme lüksü kalmadı.. Kredi bitti o yüzden bundan sonraki maçlar daha da hırslı olacak.

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
