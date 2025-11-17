Okan Buruk'u kara kara düşündüren olay: 30 günde 7 final maçı
Üst üste gelen sakatlık haberleriyle sarsılan Galatasaray'ı yıl sonuna kadar yoğun bir fikstür bekliyor. Sarı kırmızılılar, 1 ay içerisinde 5'i lig, 2'si UEFA Şampiyonlar Ligi olmak üzere 7 kez final maçında sahaya çıkacak.
- Galatasaray, 30 gün içinde 2 Şampiyonlar Ligi ve 5 Süper Lig maçı oynayacak.
- Galatasaray, 22 Kasım'da Gençlerbirliği, Union Saint Gilloise, Fenerbahçe, Samsunspor, Monaco, Antalyaspor ve Kasımpaşa ile maç yapacak.
- Galatasaray'ın 2025 yılı sonuna kadar yoğun bir fikstürü bulunuyor.
Bahis soruşturması kapsamında iki oyuncusunu kaybeden Galatasaray'ın son günlerde yaşanan sakatlıklarla da başı dertte. Bu zorluklarla boğuşan Galatasaray'ın başını 2025 yılı sonuna kadar bir de yoğun fikstür ağrıtacak. Sarı kırmızılılar, bu süreçte ligde ve Avrupa'da adeta 7 kez final maçına çıkacak.
1 AY İÇERİSİNDE 7 MAÇ
Okan Buruk'un ekibi, ilk olarak 22 Kasım'da ligde kendi sakasında Gençlerbirliği'ni konuk edecek. Aslan, bu maçın ardından UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Union Saint Gilloes'ı ağırlayacak.
ARALIK AYININ BAŞINDA RAKİP FENERBAHÇE
Sarı kırmızılılar, Aralık ayının ilk gününde ezeli rakibi Fenerbahçe ile Chobani Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.Galatasaray, daha sonra ligin formda ekiplerinden Samsunspor ile sahasında karşı karşıya gelecek.
MONACO İLE KRİTİK RANDEVU
Sarı kırmızılılar, Samsunspor maçının ardından Şampiyonlar Ligi'nde Monaco ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.Cimbom, 2025 yılını ligde oynayacağı Hesap.com Antalyaspor ve Kasımpaşa maçlarıyla tamamlayacak. Sarı kırmızılılar 30 günde 2 Şampiyonlar Ligi, 5 Süper Lig maçında boy gösterecek.