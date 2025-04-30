Okan Buruk'u çıldırtan hakem Şampiyonlar Ligi'ne de damga vurdu

Şampiyonlar Ligi yarı final ilk karşılaşmasında Arsenal ile Paris Saint-Germain, Emirates Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Konuk ekip dördüncü dakikada Ousmane Dembele'nin attığı golle maçı kazandı.

Öte yandan Arsenal'in bir golü de VAR kontrolünün ardından ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Mücadeleyi daha önce RAMS Park'ta oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde görev yapan Slavko Vincic yönetti. Sloven hakem ve VAR ekibine iki taraftan da yoğun itirazlar vardı.

"İYİ BİR MAÇI ZOR HALE GETİRDİ"

İngiliz futbolunun efsane isimlerinden Alan Shearer da Vincic'e yüklenirken, "Bence hakem, oyuncularla konuşma şekli ve tavrıyla çok iyi bir maçı kendisi için çok zor hale getirdi. Oyuncular için gerçekten sinir bozucu, gerçekten öyle. Performansından etkilenmedim. Oyunun akışına izin vermek yerine gösterinin yıldızı olmak istediğini düşündüm." ifadelerini kullandı.

OKAN BURUK AĞIR ELEŞTİRMİŞTİ

Hakem Slavko Vincic, Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin ardından Teknik Direktör Okan Buruk'un da tepkisini çekmişti. Başarılı teknik adam derbinin ardından Vincic ile ilgili olarak, "Şampiyonlar Ligi Finali yöneten hakemin bile eli titredi. Üç kere eli ağzına gitti. Çok kötü fauller verdi. Mert'in eli var, neredeyse voleybol oynadı. Dördüncü hakemi dinlemedi, Türk olduğu için... Bu saygısızlık. Maçtan sonra kendisine 'Türk hakemlerinden daha kötü performans gösterdiğini' söyledim. Maç öncesi kendini kasmıştı. Yabancı hakem bile bu haldeyse, futbolcuları siz düşünün. Maçı inanılmaz durdu, devamlı faul çaldı. Hakemin performansından mutsuzum. Beklenti oluşuyor, dünya para veriyorsunuz ama sanki maçı 0-0 bitirmeye gelmişti" ifadelerini kullanmıştı.