Okan Buruk: "Taraftarımızla birlikte performansımızı en yukarıya çektik"

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Bodo/Glimt maçında sarı-kırmızılı taraftarların yaptığı atmosferin performanslarını en yukarıya çektiklerini söyledi.

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. haftasında Galatasaray, evinde karşılaştığı Norveç temsilcisi Bodo/Glimt'i 3-1'lik skorla mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, "Maça çok iyi başladık. İlk yarıda rakibimize bir net pozisyon verdik. Genel olarak skoru daha da arttırabileceğimiz bir ilk yarı geçirdik. Ön alan baskıları doğruydu. Top bizdeyken de rahattık. İkinci yarı bize göre rakibimiz topla oynadı, riskler aldılar. 3-0 sonrası yaptığımız değişiklerle hem pozisyonlara girdik hem de rakibi karşı savunmada doğru karşıladık. Verdiğimiz pozisyonlar oldu, 1 gol yedik. Gol beklentisi, ceza sahası içinde buluşmamız, bir Şampiyonlar Ligi'nde 3 gol atmak, bunlar hepsi bence ofansif anlamda çok iyi işler yaptığımızı gösteriyor. Rakibimizin oyununu biliyorduk. Topa sahip olan bir takım olduğu, pasla çıkan bir takım olduğunu söylemiştik. Bunu denediler. Doğru baskılarla 3 gol attık. Güzel bir gece oldu. Türk futbolu için çok değerliydi. Taraftarımızla birlikte yaptığımız baskılar inanılmazdı. Liverpool maçında çok güzel yapmıştık. Bugün de taraftarımızla birlikte performansımızı en yukarıya çektik. Beraber savaştık, beraber rakip kaleye gittik, beraber savunma yaptık. Taraftarlarımıza teşekkür ederim" diye konuştu.

"Şampiyonlar Ligi hayali kurduk"

Kazandıktan sonra puan durumuna bakmanın psikolojik anlamda yükselttiğini ifade eden Buruk, "İlk hedefimiz ilk 8. 3 maç oynadık, 5 maçımız daha var. Nereye gidebilirsek en yükseğe hedefi koyarak başlamamız gerekiyor. Hedef ilk 8 olmazsa, ilk 16 içerisinde olmak. Şampiyonlar Ligi'nde hayal kurduk. Ben kurdum, başkanımız, yönetim kurulumuz hayali kurdu. Onlar da bu hayali kurmasalar bu kadar değerli bir kadroyu oluşturmazlardı. Herkes bu sene 'Avrupa' dedi. İlk hedefim Göztepe maçı. Maç maç giderek ülkemizi en iyi doğru temsil etmek için elimizden geleni yapacağız. Avrupa'da mücadele edecek diğer takımlarımıza da başarılar dilerim" şeklinde konuştu.

"Büyük bir kitle değil ama bunu yapan kitlenin de düşünmesi gerekiyor"

Oyundan çıkarken bazı taraftarların Barış Alper Yılmaz'a tepki göstermesinin hatırlatılması üzerine sarı-kırmızılıların teknik direktörü, "Barış, bizim için değerli ve önemli bir oyuncu. Liverpool maçında ortaya koyduğu futbolu görüyorsunuz. Galipken bunu yaşamak çok daha zor oluyor. Anlam vermek zor oluyor. Büyük bir kitle değil ama bunu yapan kitlenin de düşünmesi gerekiyor. Bizim oyuncumuz, 3-0 öndeyiz. Bu oyuncular her şeylerini vererek mücadele ediyorlar. Bugün takım olarak çok iyi oynadık. Bunları yaşamak üzen taraf. Asıl konuşacağımız taraf nasıl beraber mücadele verdik. Bunu da yapan Galatasaray taraftarı var. Azınlıktan çok genel olarak bugünkü atmosferi konuşup öyle yorumlamak lazım. Onların da oyuncularımıza karşı destek çıkması, önemli, değerli. Biz onlarla anlam kazanıyoruz. Başarıları daha yukarıya çekmek, daha çok birlik olmamız lazım. Bunu net bir şekilde göstermemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Galatasaray taraftarının yaptığı atmosfer hakkında da konuşan Okan Buruk, "Biz bir önceki maçta da bunu yaşadık. Bugüne özel değil. Liverpool maçında da buna benzer atmosfer yaşadık. Kulaklarımız alışık. Çok zorluk çekmedik. Böyle bir atmosferi yaşayan Bodo/Glimtli oyuncular için de bu akşam güzel bir anı. Böyle bir atmosferde futbol oynamak büyük bir tecrübe. Böyle bir tecrübeyi yaşadıkları için iki takım için de güzel" dedi.

"Osimhen'in, Yunus'a verdiği pas, takımı ne kadar sahiplendiğini de gösteriyor"

Müsabakada 2 gol kaydeden Nijeryalı futbolcu Victor Osimhen için ise Buruk, "Gollerdeki yaptığı pozisyonlar, kazandığı toplar var. Golleri dışında 2 tane daha belki ön alan baskısıyla golü bulabilirdik. Yunus'a pas verdiği pozisyon var. Orada kendi de atabilirdi. Golcüler daha çok skor yapmak isterler, egoist olurlar. Bu pozisyonda gördüğünüz gibi Osimhen, bir yandan arkadaşının gol atmasını da düşündü. Bu, takımı ne kadar sahiplendiğini de gösteriyor. Elit bir santrfor. Sezon başında da bunu söylemiştik, bu seneki yapılan transferleri gördüğümüzde Osimhen'e ödenen 75 milyon Euro'nun çok normal belki düşük olduğunu da konuşabiliriz demiştik. Avrupa'da 100-120-140 milyonlar ödeniyor. Şu anda verdiği performans bu yönde. İnşallah aynı şekilde devam edecektir" değerlendirmesinde bulundu.

"Hedefimiz Türkiye'yi en iyi şekilde Şampiyonlar Ligi'nde temsil etmek"

Galatasaray'ın kurduğu kadrodan dolayı sadece kendi taraftarından değil, tüm Türkiye'nin Avrupa'da başarı beklentisi olduğunu ifade eden sarı-kırmızılıların teknik direktörü, "Şampiyonlar Ligi'nde hiçbir takım direkt şampiyon olacağım diye başlamıyor. O kupaya ulaşmak çok zor. Geçen seneyi de hatırlasak kupayı kazanan Paris Saint-Germain ve Manchester City bile son maçlarda ilk 24 içine girdi. Kolay bir şampiyona değil. Hedeflerimizi gün gün koymamız gerekiyor. İlk hedef bir üst tura çıkmak. Hedefimiz Türkiye'yi en iyi şekilde Şampiyonlar Ligi'nde temsil etmek" açıklamasında bulundu.

"Oyuncularıma çok değer veriyorum, saygı duyuyorum"

Futbolcularıyla çok yakın olduğunu aktaran Buruk, "Herkes dokunmak zorundayım. Onlara çok değer veriyorum, saygı duyuyorum. Bu başarı da onların payları var. Torreira'ya da babasına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bu şekilde oynaması zor. Torreira'nın takımı ne kadar sevdiğini, takıma değer verdiğini, her şeye rağmen bu maçta oynamak istediğini bence konuşmak lazım. Birçok futbolcu için geçerli, Osimhen için de, Icardi için de geçerli. Sadece Galatasaray'ın başarısını ön plana çıkartıyorlar. İnsanları mutlu etmek istiyorlar. Benden çok oyuncularımın adanmışlıklarını, takıma ne kadar sahip çıktıklarını konuşmamız gerekiyor. Bu değeri de Galatasaray taraftarı, onlara veriyor" diyerek sözlerini tamamladı. - İSTANBUL