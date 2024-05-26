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Okan Buruk'tan zafer sonrası ilk sözler: 25. şampiyonluğa hazır olun

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Trendyol Süper Lig'de Konyaspor'u 3-1 yenen Galatasaray, 2023-2024 sezonunun şampiyonu oldu. Sarı kırmızılılar, üst üste 2., toplamda ise 24. kez mutlu sona ulaştı. Teknik direktör Okan Buruk, maçın ardından taraftara hitaben, 'Çok mutluyuz, zor bir ortamdı. Konyaspor küme hattındaydı ama hak ederek, çok iyi oynayarak kazandık. Şimdi 25. şampiyonluk için hazırlansınlar' dedi.

Konyaspor'u depkasmanda 3-1 yenen Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de 2023-2024 sezonunun şampiyonu oldu. Sarı kırmızılılar, üst üste 2., toplamda ise 24. kez mutlu sona ulaştı. Cimbom'un teknik direktörü Okan Buruk, maçın ardından taraftara seslendi.

Okan Buruk'tan zafer sonrası ilk sözler: 25. şampiyonluğa hazır olun

"25. ŞAMPİYONLUĞA HAZIRLANIN"

Buruk, "Çok mutluyuz, zor bir ortamdı. Konyaspor küme hattındaydı ama hak ederek, çok iyi oynayarak kazandık. Geçen hafta da söyledim. Her zamanki gibi Mayıslar bizim oldu. Şimdi 25. şampiyonluk için hazırlansınlar. Ben tabii ki taraftarımızla birlikte yaşıyorum. Onlara hizmet etmek zorundayız. Çok iyi bir oyuncu gurubu ile birlikteyiz. Hep birlikte büyük bir iş başardık. En çok şeyi taraftarlar hak ediyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haberler.com / Spor

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Aslan mucizeye izin vermedi! Süper Lig'de şampiyon Galatasaray

Aslan mucizeye izin vermedi! Süper Lig'de şampiyon Galatasaray
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Yorumlar (2)

duyarlı vatandaş:

Fatih terim , Okan buruk Emre Belözoğlu bunlar hangi takımda ise o takım çok itici geliyor bana. Yılın en temiz futbol oynayan ve gerçek şampiyon Fenerbahçe idi. Temiz futbol …

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Mehmetşah Çapar:

Üzülme ali koç sende ikinci oldun iyisin yine

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