Okan Buruk'tan zafer sonrası ilk sözler: 25. şampiyonluğa hazır olun

Konyaspor'u depkasmanda 3-1 yenen Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de 2023-2024 sezonunun şampiyonu oldu. Sarı kırmızılılar, üst üste 2., toplamda ise 24. kez mutlu sona ulaştı. Cimbom'un teknik direktörü Okan Buruk, maçın ardından taraftara seslendi.

"25. ŞAMPİYONLUĞA HAZIRLANIN"

Buruk, "Çok mutluyuz, zor bir ortamdı. Konyaspor küme hattındaydı ama hak ederek, çok iyi oynayarak kazandık. Geçen hafta da söyledim. Her zamanki gibi Mayıslar bizim oldu. Şimdi 25. şampiyonluk için hazırlansınlar. Ben tabii ki taraftarımızla birlikte yaşıyorum. Onlara hizmet etmek zorundayız. Çok iyi bir oyuncu gurubu ile birlikteyiz. Hep birlikte büyük bir iş başardık. En çok şeyi taraftarlar hak ediyor" ifadelerini kullandı.