Okan Buruk'tan transfer müjdesi

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Kasımpaşa karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu. Tatil öncesi bu tür maçların zor olduğunu belirten Buruk, transfer hakkında da konuşarak, ''Yabancı alma şansımız var. Kadromuzu güçlendireceğiz. En kısa zamanda katkı sağlayacak oyuncuları alacağız. Hep yaşıyoruz, çok iyi oyuncular almak için beklemeniz, zaman harcamanız, alacağınız takımın bırakması... Bu süreç zor geçiyor. Bu konuda istekliyiz." dedi.

  • Galatasaray, Süper Lig'de Kasımpaşa'yı 3-0 mağlup etti.
  • Galatasaray, Süper Lig'de en yakın rakibinin 3 puan önünde lider konumda.
  • Galatasaray'ın transfer döneminde yabancı oyuncu alma şansı bulunuyor.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Süper Lig'de 3-0 kazanılan Kasımpaşa maçının ardından açıklamalarda bulundu.

'OYNADIKLARI OYUNDAN ZEVK ALDILAR'

Oyuncularını tebrik eden Okan Buruk, "Mutluyum. Oyuncularımı tebrik etmek ve teşekkür etmek istiyorum. Konsantre oldular. Tatil öncesi bu tür maçlar zordur. Konsantre oldular, istediler, oynadıkları oyundan zevk aldılar." dedi.

"GÜZEL VE TEMİZ GALİBİYET"

Mücadeleyi değerlendirmeye devam eden başarılı hoca, "2 ve 3. gol çok geç geldi. 1-0 devam eden oyun vardı. Bir bölümde Kasımpaşa kalemize gelmeye çalıştı, çok pozisyon vermedik ama 1-0'ken ikinci yarı ortalarında tehlike yaratma şansları vardı. 2-0 ile maç bitmiş oldu. Maç öncesi de söyledim; Kasımpaşa'da da bizde de çok eksik var. Kulübeler çok güçlü değildi. Oyunu değerlendirirken bunu da değerlendirmek lazım. Çok istekliydik. Gabriel Sara özellikle attığı golle, ayrıca sevindim. Icardi'nin 3. golü atmasına çok sevindim, hem Icardi attığı için hem rekoru için. Onu tebrik ediyorum. Bu da çok önemli. Onun için ayrı sevindik. Güzel ve temiz bir galibiyet oldu. Liderliğimiz devam ediyor. En yakın rakibimizin 3 puan önündeyiz." ifadelerini kullandı.

'BURADA OLMASI DEĞERLİ'

Icardi'nin kırdığı rekor hakkında yorum yapan Buruk, "İki tane büyük oyuncu. Hagi ile beraber oynadım. Icardi ile teknik direktörü olarak çalıştım. Çok özel, çok önemli. Oyuncu kalitelerinin yanında Galatasaray tarihine adını altın harflerle yazdırmış, Galatasaray'ın marka değerini yukarı çekmiş değerli isimler. Geçen sene çok kötü bir sakatlık geçirdi. Ondan dönüşü... Bu sakatlıktan dönmek kolay değil. Attığı gollerle destek veriyor, fark yaratıyor. Onun burada olması değerli." sözlerini sarf etti.

'YABANCI ALMA ŞANSIMIZ VAR'

"Transfer döneminde hangi mevkileri güçlendirmek istiyorsunuz?" şeklindeki soruyu cevaplayan Okan Buruk, "Bu çok karışık bir soru bizim için. Her bölgeye hazırlık yapıyoruz. Devre arası ne olacak ne bitecek. Bir yandan çok iyi oyunculara sahibiz, çok iyi bir kadroya sahibiz. Bu yaşadığımız sakatlık ve cezalarla birlikte zorlandığımız bir dönem geçirdik. Bunu tekrar yaşamamak için katkı sağlayacak oyuncular arıyoruz, savunma, orta saha, hücum... 3 yere katkı verebilir miyiz diye düşünüyoruz. Net pozisyon veremem ama ayrılacak oyuncular olursa ki düşüncemiz var, yabancı sınırında rahatız. Yabancı alma şansımız var. Kadromuzu güçlendireceğiz. Şunu biliyoruz, Şampiyonlar Ligi'ndeki son 2 maçta oyuncuları oynatamıyoruz, elimizdekilerle bu son 2 maça çıkmak zorundayız. Elimizdeki oyuncuları tutup bu maçlara hazırlanmak istiyoruz. Gerçekten önemli katkılar sağlayacak oyuncular almak istiyoruz. Başkanımızla, yönetim kurulumuzla, Abdullah Bey ile de bu toplantıları yapıyoruz hep. En kısa zamanda katkı sağlayacak oyuncuları alacağız. Hep yaşıyoruz, çok iyi oyuncular almak için beklemeniz, zaman harcamanız, alacağınız takımın bırakması... Bu süreç zor geçiyor. Bu konuda istekliyiz." açıklamasında bulundu.

title