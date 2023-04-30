Okan Buruk'tan şampiyonluk için umutlanan ezeli rakipleri kızdıracak açıklama

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Beşiktaş'a 3-1 mağlup oldukları maçtan sonra şampiyonluk için iddialı açıklamalar yaptı. Buruk, "İlk defa derbi kaybettik. Beşiktaş 4 kere geldi, 3'ü gol oldu. Hiçbiri planlı organizasyon değildi. F.Bahçe'yi 3-0 yendik, avantaj bizde. Üzerinde baskı olacak takım biz değiliz. Ben çok rahatım. Taraftarımız merak etmesin, bu senenin şampiyonu Galatasaray" dedi.

Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş, geriye düştüğü derbide Galatasaray'ı 3-1 mağlup etti. Beşiktaş'ın gollerini Saiss, Amir ve Aboubakar kaydetti. Aslan'ın tek sayısı Icardi'den geldi. Beşiktaş zirve için umutlanırken, lider Galatasaray, Vodafone Park'ta yara aldı. Okan Buruk, karşılamanın ardından şampiyonlukla ilgili iddialı açıklamalar yaptı.

"TARAFTARIMIZ MERAK ETMESİN, ŞAMPİYONUZ"

Okan Buruk'un maç sonu yaptığı açıklamada, "İlk defa derbi kaybettik. Taraftarımız merak etmesin, bu sezon şampiyonuz" dedi.

İşte Buruk'un açıklamaları:

"BU TÜR MAÇLARDA KIRILMA ANLARI OLUYOR

"53-58 arası 3-4 tane şans verdik. İki orta saha oyuncumu yanıma çağırmıştım. Berkan ve Midtsjö'yü alacakken bireysel hatadan gol yedik. Sonra ofansif hamlelerimiz oldu. Buradan sonuç alabilirdik. Giren hücum oyuncuları bizi daha diri tuttu. Final paslarını daha iyi yapsak 2-2 olabilirdi. O şanslar bize geldi. Devamında yediğimiz bir gol, 3-1'lik bir mağlubiyet. Üzgünüz. Niye üzülüyoruz? Kaybettiğimiz için. İkincisi istediğimiz oyunu sergileyemediğimiz için. İstek ve arzu var ama bu tür maçlarda kırılma anları oluyor. İlk golden sonra kırıldık. İkinci yarıda bir yerden sonra kırıldık.

"BU SENARYOYU VERSELER KABUL EDERDİK"

Başımız dik. Şu an ligde lideriz. Maçtan önce de söyledim. Bugün belki sezon başında bu haftaya, 5 maç kala 3 puan önde gireceksiniz deseler tabii ki kabul ederdik, isterdik, hayal ederdik. Avantajımız vardı, daha yüksek puanlıydı. Bunu sürdüremedik ama 3 puan öndeyiz. Oyuncuların, benim, takımımızın, camianın kafası dik olacak ve bir sonraki maça hazır olacaktır.

"BİZ ŞAMPİYON OLACAĞIZ"

Galatasaray bu süreçlerden kazanarak çıkmıştır. Bundan sonraki hedefimiz kalan maçları kazanmak. Bu oyunu ortaya koyacağız. Bu maç bir kaza. Çok hata yaptık. Galatasaray bu değil. Bugüne kadar bunu gösterdik. Kazandığımız galibiyetler bizi ümitlendiriyor. İlk defa bu sezon derbi kaybettik. Üzgünüz ama kafamızı kaldırıp şampiyonluğu hak etmek, almak için elimizden geleni yapacağız. Taraftarımız merak etmesin. Bu senenin şampiyonu Galatasaray olacak.

"4 KERE GELDİLER 3'Ü GOL OLDU"

Beşiktaş 4 kere geldi, 3'ü gol oldu. Üzerinde baskı olacak takım biz değiliz. Hiçbiri planlanmış organizasyon değildi.

"BEN ÇOK RAHATIM"

Ben çok rahatım. Geçen hafta ne düşünüyorsam, bu hafta da aynı şeyleri düşünüyorum. Üzerimizde baskı yok. 4 maçı kazanacağız ve şampiyon olacağız. Fenerbahçe'yi 3-0 yendik, ikili averajda da öndeyiz. Üzerinde baskı olan takım biz değiliz, bunun altını çiziyorum."