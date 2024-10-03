Okan Buruk'tan puan kaybı sonrası bomba itiraflar

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında 2-0'lık üstünlüğü koruyamayarak 2-2 berabere kaldıkları Rigas Skola karşılaşması sonrası dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"DEĞİŞİKLİKLERİN OYUNA ETKİSİ OLMADI"

Okan Buruk'un açıklamaları şu şekilde;

"Değişikliklerin oyuna etkisi olmadı. Barış'ın sağ beke geçmesiyle sağdan gelmeye başladık. Sahanın en iyisi Yunus'tu. Onla beraber daha çok ürettik. Diğer yerlerden çok üretemedik. Uzaktan şutla, duran topla çözebilirdik. Hiçbiriyle 3. golü bulamadık. Hakem de müsaade etti, oyun yavaşladı. Devamında da istediğimiz sonucu alamadık. Burada tabii ki üzgünüm.

"ÖZÜR DİLİYORUZ"

Bizden beklenti çok yüksek. Bu kadar önemli kadrodan da beklentinin yüksek olması normal. Kendi oyunumuzun altında kaldık. Rakibi daha çok önemsememiz gereken yerler vardı. Bunu yapamadık. Üzgünüz. Özür diliyoruz. Bize yakışmayan bir sonuç. Rahat kazanacağımız, 2-0'a getireceğimiz maçı, konsantrasyon eksikliğiyle kazanamadık. Bir avantajımız vardı, kazanıpdevam etmek istiyorduk. Başaramadık. Rakibi tebrik ediyorum. Oyunları bu, iyi kapanıyorlar. 2 gol atmamıza rağmen bize devamlı cevap verdiler. Bu olmadı. Bu bize yakışmadı.

"KASIMPAŞA MAÇI BİZİ OLUMSUZ ETKİLEDİ"

Tabii ki bir maç önce 3-0'dan berabere kalmak negatif olarak etkiledi. Bu açık. Yükselen moralinizi aşağı çekebiliyor. O çok başka maçtı, bu çok başka. Gol anlamında, gol yollarında sıkıntı yaşamadık, 2-0'ı bulduk. Korumamız ve artırmamız gerekiyordu. Çok erken 2-1 oldu. İkinci yarı başında 2-2 oldu. Psikolojik olarak aşağı çekti. Bir önceki maçtan da bir hikaye vardı.

"BUNU AFFETTİRMEK İÇİN KONSANTRASYONLA OYNAYACAĞIZ"

"Davinson ve Torreira, tabii ki onlar olduğunda gol yeme şansınız var, olmadıklarında da gol yeme şansınız var. Galatasaray takımı geniş. Çok önemli oldukları için Galatasaray'dalar. Kim oynarsa oynasın herkes en iyisini ypamak zorunda. İki tane kaza yaptık. Bunu affettirmek için kendi sahamızdaki maçı en yüksek şiddetle, konsantrasyonla oynayacağız."

"SAVUNMA OYUNCULARININ ODAKLANMALARI LAZIM"

Bu sene çok gol yedik evet, geçen sene az yiyorduk. Burada da tabii ki özellikle bu son iki maça baktığınızda rakibi ve oyunu daha çok önemsemeliyiz. Savunma anlamında da ilk işimiz savunma yapmak. Oyun kuracağız, hücuma katılacağız tabii ki ama en doğru şey savunma oyuncularının iyi olduklarını ve savunmaya odaklanmaları lazım.

"DAHA İYİSİNİ YAPMALIYDIK"

Kasımpaşa maçında da şunu söyledim. İkinci yarı atak yapamadık. Pozisyona giremedik ama savunma da yapamadık. Öndesiniz, savunma yaparsınız hadi. Hiç savunma takımı olmadık, kendi oyunumuzu oynadık. Savunma ciddiyetimiz düşüktü. Tamir edeceğiz. Galatasaray geçen seneki gibi daha az gol yiyen bir takım olacak. Fenerbahçe ve Kasımpaşa maçının ilk yarısında dominanttı. Bu maçı saymıyorum, rakip kapandı, açmaya çalıştık. Daha iyisini yapmalıydık, yani iki kere iki dört!

"TOPUN BİZDE OLMASI İŞE YARAMADI"

Bugüne baktığımızda kulübede kanat oyuncusu olarak Yusuf Demir vardı. Ziyech sakattı. Sallai, UEFA kadrosunda yok. Orada değişiklikler yaptık. Yusuf'u denedik. Batshuayi'yi önce kanat forvet gibi attım. 3'lü oynadıkları için Icardi, Yunus, Batshuayi gibiydik. 4-2-1-3 gibi başladık. Batshuayi'yi kanat gibi kullandık. Yunus'un Barış'ın getirdiği toplarda içeride olmasını istedim. İyi bir kadromuz var. Eksikler olabiliyor. Bugün özelinde çok formda olan Osimhen yoktu. Onla birlikte çözüm de üretebiliyorsunuz. Icardi de rahat gezip etkili olabiliyor. Oyunun devamında giren oyunculardan beklentim daha fazlaydı. Maalesef bunu başaramadık. Daha çok üretmemiz gerekiyordu, rakip ne kadar kapanırsa kapansın... Daha çok üretmemiz gerekiyordu! Maçı kazandıracak golü, bu kadar özel oyuncuya sahip bir takım bulmalıydı. 2-2'den sonra pozisyonlar vardı. Topun daha çok bizde olması işimize yaramadı.

"BEKLENMEDİK BİR ŞEY YAPMADILAR"

Genel bu zaman kadar oynadığı oyunu oynadı. Devamında 5'li savunmaya geçtiler. Aslında çok farklı beklenmedik bir şey yapmadılar. Topun arkasına geçtiler. Savunma dizilişlerini yaptılar. Biz de çok üretemedik. 2-0, 2-1... Geriye düşseler de topu almaya hiç çalışmadılar. 2-0'ken de kendi yarı sahasına beklediler, 2-1'de de, 2-2'de de... Aslında bizim için sürpriz 2 gol yedik.

"BİZİM HATAMIZ, DÜZELTECEĞİZ"

Havayla ilgili problem yoktu. Futbol oynamak için güzel havaydı. Stadyum atmosferi yaşayamıyorsunuz. İki tarafta tribün yok, arada pist var. Zemin güzeldi, hava güzeldi. Oyuncularımızın, bizlerin bahane edeceği hiçbir şey yoktu. Golle de başladık. 2-0 başladık. Şikayet edeceğimiz hiçbir şey yoktu. Bugün bir şanssızlık yaşadık. Bizim hatamız. Bunu en kısa zamanda düzelteceğiz."