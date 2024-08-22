Üye Girişi
Haberler

Okan Buruk'tan olay tepki! İsviçre'nin kardeş ülkesinde Alman hakem atadılar, rövanş maçına Azeri hakem istiyoruz

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Young Boys'a 3-2 mağlup oldukları maçın ardından UEFA'ya tepki gösterdi. Buruk, İsviçre'nin kardeş ülkesinden Alman hakemin maçı yönetmesini eleştirerek, rövanş maçına Azeri hakem atanmasını istedi.

Süper Lig devi Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, Young Boys mağlubiyetinin ardından konuştu. Hakem yönetimini eleştiren Okan Buruk, çok fazla kart gösterilmesine de isyan etti.

"BİZDE AZERİ HAKEM İSTİYORUZ"

Hakemi eleştiren Okan Buruk, "İsviçre'nin kardeş ülkesinden Alman hakem atadılar. Bize Azeri hakem veriyorlar mı? Hakem maça muhtemelen arabasıyla gelmiştir. Rövanş maçında bizim sahamızda Azeri hakem istiyoruz. Böylece durumu eşitlemiş olurlar" dedi.

"OYUNCUNUN YAPACAĞI BİR ŞEY YOK"

Mücadelede kırmızı kart görerek penaltıya sebebiyet veren Buruk, "Ayağından eline geldi Abdülkerim'in. Oyunculardan bazen bir şekilde bunu bekliyorlar, kural içinde var, müdahale ederken de iki kolu kapatıp atlayacaksınız. Ayağıyla kayınca bir el otomatik açılıyor zaten. Ayağına çarpıp eline geldi. Oyuncun yapacağı bir şey yok. Kartla cezalandırması da çok ağır oldu. Oyunculardan robot olarak kollarını bağlayacağız. Onları çalıştıracağız. Buna penaltı ve ikinci sarı karttan kırmızı diyorlarsa oyuncuların kollarını bağlamak gerek herhalde" ifadelerini kullandı.

"HAKEM ÇOK FAZLA KART GÖSTERDİ"

Hakemi eleştiren Buruk, "Kötü bir hakem yönetimi vardı. Şampiyonlar Ligi'ne giriş aşamasında hakem performansını daha iyi bekliyorsunuz. Bu hakemin Almanya'da FIFA kokartının olmasını size hissettirmedi. Oyunu hızlandırabilirdi. Daha iyisini yapabilirdi. Çok fazla kart gösterdi. Gereksiz kartlar gösterdi. Abdülkerim'e gösterdiği ilk sarı kart çok yanlış kart. Bir hakemin bu kadar rahat kart göstermesi iki takıma da, kırmızı kart sınırı içerisine hakem soktu ortada hiçbir şey yokken. Abdülkerim'e kart gösterdi, 1-0 gerideyiz, topu iki adım yana bıraktı, bu kadar kolay kart gösterilmesi bu seviyede... Kartı yazması bile 1 dakika sürüyor. Bazen ne oluyor, VAR'a mı gidiyor diyordum" dedi.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor

UEFA Şampiyonlar Ligi Galatasaray Young Boys Spor Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Batshuayi goller izle! Young Boys Batshuayi gol izlme linki! 22 Ağustos 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 22 Ağustos Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 22 Ağustos Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 22 Ağustos AFAD ve Kandilli deprem listesi! 22 Ağustos Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Muslera neden yok, sakatlandı mı, kaç maç yok, ne zaman dönecek (Young Boys - Galatasaray) Galatasaray Play Off elenirse ne olur? Şampiyonlar Ligi Play Off tek maç mı, rövanş var mı (YOUNG BOYS - GALATASARAY)? Galatasaray elendi mi? Young Boys Galatasaray turu kim geçti? TABİİ 2 canlı izle! UEFA Şampiyonlar Ligi maçları TABİİ Spor şifresiz izleme linki! TABİİ canlı izle! UEFA Şampiyonlar Ligi maçları TABİİ Spor 1 şifresiz izleme linki! Şampiyonlar Ligi maç sonuçları, puan durumu 21 Ağustos Çarşamba 2024! Galatasaray maçı hangi kanalda 21 Ağustos Çarşamba? Young Boys Galatasaray nerede izlenir? Okan Buruk neden yok, cezalı mı, neden ceza aldı? Okan Buruk yedek kulübesinde neden yok? Young Boys hangi ülkenin, nerenin takımı? Young Boys hangi ligde oynuyor? YB hangi takım? YB açılımı ne? İngilizce Young Boys ne demek? Young Boys Galatasaray maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) GS Young Boys maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Young Boys Galatasaray maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Şampiyonlar Ligi CANLI TAKİP GS Young Boys maçı kaç kaç, canlı maç skoru! #9917 #127942 İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 21 Ağustos Haziran Çarşamba İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? Şampiyonlar Ligi ayak bastı parası 2024 ne kadar oldu?
title