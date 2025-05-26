Okan Buruk'tan Mourinho'yu kızdıracak açıklama: Onu dikkate almadık

Okan Buruk'tan Mourinho'yu kızdıracak açıklama: Onu dikkate almadık
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Okan Buruk'tan Mourinho'yu kızdıracak açıklama: Onu dikkate almadık
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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Okan Buruk, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho ile ilgili de konuşarak, ''Ülkeyi, Türk futbolunu kötüledi. Hep olumsuz üzerinden gitti.'' şeklinde konuştu.

Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Galatasaray'da Teknik Direktör Okan Buruk, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Deneyimli hoca, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho ile ilgili çarpıcı sözlere imza attı.

''2026'DA. 26 ŞAMPİYONLUK''

Yeni sezonda da hedeflerinin şampiyonluk olduğunu dile getiren Okan Buruk, "Üst üste 4. şampiyonluk... 2026'da 26. şampiyonluk yeni mottomuz. Şampiyonluk için kadromuzu korumak, kadro yapımızı doğru yapmak... Yine çok zorlu yapmak. Zorlu rakipler olacak. En yakın takipçimiz Fenerbahçe olmak üzere tüm rakiplerimize saygı duyuyorum. Beşiktaş geride kaldı ama iki derbi birden kazandı.'' dedi.

"MOURINHO'YU HİÇ DİKKATE ALMADIK"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun Süper Lig'e gelişini ve sezon içerisinde gelişen olayları değerlendiren Buruk, "Jose Mourinho'nun Türkiye'ye gelmesi, çalışması, Türkiye'deki herkes için pozitif bir şeydi. Öyle olduğu gözüküyordu en baştaki resimde. Maalesef hep negatif anlamda kullandı kendisi. Ülkeyi, Türk futbolunu kötüledi. Hep olumsuz üzerinden gitti. Şimdi aynı şeyi diyemiyoruz. Kendi imajını zedeleyen birinin ekstra çabası... Herkesin bir stili var. Saygı duyuyorum. İlk defa Türkiye'de yaşanmadı bu, İngiltere, İspanya, İtalya'da da bu yaşandı. Ona adapte olmanız, neler karşınıza geleceğinizi bilmelisiniz. Onu hiç dikkate almadık. Yine aynı saygım devam ediyor, çok önemli bir teknik direktör. Fenerbahçe maçından sonra fiziki saldırı oldu ama bunu hiç uzatmayalım dedik. Bu senenin kazananı, herkesin gözünde Galatasaray. Saha dışına götüreceğiniz her şey sizi komik duruma düşecektir." sözlerini sarf etti.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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