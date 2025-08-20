Okan Buruk'tan, Mourinho'nun ''Galatasaray maçını 1 dakika izledim'' sözlerine bomba yanıt

Okan Buruk'tan, Mourinho'nun ''Galatasaray maçını 1 dakika izledim'' sözlerine bomba yanıt
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Jose Mourinho'nun 'Galatasaray maçını 1 dakika izledim, yetti' şeklindeki açıklamalarına yanıt verdi. Buruk, bu tür sözleri ciddiye almadığını belirtti ve 'Alışık olduğumuz bir şey olduğu için dikkate almadım' dedi.

Süper Lig devi Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, ezeli rakip Fenerbahçe'nin Portekizli antrenörü Jose Mourinho hakkında açıklamalarda bulundu.

"SÖZLERİNİ DİKKATE ALMADIM"

TV 100 ekranlarına açıklamalarda bulunan Buruk, Mourinho'nun, "Galatasaray maçını 1 dakika izledim, yetti" sözlerini ciddiye almadığını belirtti.

Buruk, "Çok dikkate almadım. Alışık olduğumuz bir şey olduğu için dikkate almadım, bir şey de yoktu zaten orada. Lucas Torreira'nın ayağına basıldı, rakip takıma kırmızı kart bile verilebilirdi. Bir tek Erman Toroğlu 'penaltı' dedi. Sarıdan kırmızıya gidecek pozisyondu" ifadelerini kullandı.

"HAYATIMDA KİMSEYE KARŞI KİN TUTMADIM"

Açıklamalarına devam eden Buruk, "Bu tip konularda sessiz kalmamız, uzatmamamız lazım. Yakılan ateşi söndürmemiz lazım. Elini uzatsa, ben de uzatırım. Hayatımda kimseye karşı kin tutmadım" dedi.

