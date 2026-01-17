Haberler

Okan Buruk'tan manavda çıkan görüntüsü sonrası ilk açıklama

Okan Buruk'tan manavda çıkan görüntüsü sonrası ilk açıklama
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, gündemde yer alan spekülasyonlar hakkında konuştu. Görüntülendiği manavda alışveriş yaptığını açıklayan Okan Buruk, "Evimin 500 metre ilerisinde manava gidişim. Manavdan yaptığım alışverişin dekontunu da çıkarttım. Avokado, mango aldım. Bir meyveyi de yemiştim. Ben sokağa, yere hiçbir şey atmam. Cebime koydum. Bu hassasiyette bir insanım.Komik şeyler görüyorsunuz sonra. Elinde ne vardı diyorlar. Meyve yedim.'' dedi.

  • Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Bebek Oteli'nin yanındaki manavda görüntülendiğini doğruladı.
  • Okan Buruk, manavdan avokado ve mango aldığını ve alışveriş dekontunu çıkardığını belirtti.
  • Okan Buruk, manavda görüntülenmesiyle ilgili iddiaları 'saçma sapan, bel altı vuruşlar' olarak nitelendirdi.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, ligde Gaziantep FK ile oynadıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

OKAN BURUK O GÖRÜNTÜLERE AÇIKLIK GETİRDİ

Ünlülere yönelik yürütülen soruşturmada Bebek Otel'in uyuşturucu ve fuhuş partilerinin merkezi olduğu ortaya çıkmıştı. Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk'un da Bebek Otel'in yanında bulunan manavda görüntülenmesi başarılı hoca ile ilgili spekülasyonlara yol açmıştı.

''ALIŞVERİŞ YAPTIĞIM DEKONTU ÇIKARTTIM''

VIP uyuşturucu partilerinin düzenlendiği Bebek Oteli'nin yanındaki manavda görüntülenmesiyle ilgili konuşan Okan Buruk, "Evimin 500 metre ilerisinde manava gidişim. Sonra hatta manavdan yaptığım alışverişin dekontunu da çıkarttım. O dönem nektar zamanıydı. Avokado, mango aldım. Bir meyveyi de yemiştim. Ben sokağa, yere hiçbir şey atmam. Cebime koydum. Bu hassasiyette bir insanım.'' dedi.

''SAÇMA SAPAN BEL ALTI VURUŞLAR''

Sözlerine devam eden Okan Buruk, ''Komik şeyler görüyorsunuz sonra. Elinde ne vardı diyorlar. Meyve yedim. Poşetleri arabaya gönderttim. 5-6 poşetle çıkmak zorunda değilim. Saçma sapan, bel altı vuruşlar oluyor. Bunlara gülüp geçiyorum. Kafaya takmıyorum." sözlerini sarf etti.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
Trump, Grönland planını desteklemeyen 8 Avrupa ülkesine yüzde 10 gümrük vergisi getirdi

Trump, Grönland planına karşı çıkan 8 ülkeye ticaret savaşı açtı
ABD–AB arasındaki Grönland krizine Moskova da dahil oldu: Babanız Trump'ı kışkırtmayın

Rusya'dan Avrupa'ya mesaj: Babanızı kışkırtmayın
SDG unsurları çekildi, Suriye ordusu stratejik önemdeki Tabka'ya girdi

SDG unsurları kaçtı, Suriye ordusu kritik önemdeki kente girdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kadın cezaevi görevlisi erkek mahkûmla ilişkiye girerken kameraya yakalandı

Kadın cezaevi görevlisi erkek mahkûmla ilişkiye girerken kameraya yakalandı
Afrika Uluslar Kupası'nda üçüncü belli oldu

Üçüncülük maçına çıktılar! İşte sonuç
Kamçatka'da buzul çağını aratmayan görüntüler! Kar kalınlığı 4. kata kadar çıktı

Ülke adeta buzul çağını yaşıyor! Kar kalınlığı 4. kata kadar çıktı
Müge Boz, 20 yıldır mücadele ettiği hastalığını açıkladı

Ünlü isimden yıllar sonra gelen itiraf: 20 yıldır mücadele ediyorum
Kadın cezaevi görevlisi erkek mahkûmla ilişkiye girerken kameraya yakalandı

Kadın cezaevi görevlisi erkek mahkûmla ilişkiye girerken kameraya yakalandı
İlkay Gündoğan'dan takım arkadaşlarına sert uyarı

Takım arkadaşlarına sert uyarı
Soğuk havada çorba kuyruğu! CHP'li vekil görüntüyü paylaşıp isyan etti

CHP'li vekile "Haklı çıktık" dedirten kuyruk