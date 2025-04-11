Okan Buruk'tan maçın hakemine sert tepki: Kendisini sorgulasın

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, deplasmanda 2-0 kazanılan Samsunspor maçının ardından konuştu. Buruk, karşılaşmanın hakemini Ozan Ergün'ü sert sözlerle eleştirdi.

"ÜSTÜN OYNADIK"

Okan Buruk'un açıklamaları şu şekilde;

"Aslında ligin üçüncüsüne karşı deplasman galibiyeti. Üstün oynadık. Maçın tamamında güvenli oynadık. Belki biraz daha üretebilirdik, üçüncü bölgede daha iyi işler yapabilirdik. Ama rakibe isabetli şut vermedik. Gol yemeden kapatmak da önemli.

"DAHA ÇOK GOL BULABİLİRDİK"

Üçüncü bölgede daha iyi olabilsek daha çok gol bulabilirdik. Ligin sonu, mayıs yaklaşıyor. Galatasaray'ın heyecanını gördük, taraftarın heyecanını gördük. Hepsine çok teşekkür etmek istiyorum. Onlarla aynı heyecanı yaşıyoruz. Sezon sonunda şampiyon olmak için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Önemli ve değerli bir galibiyet. Cuma günü oynamak önemliydi, haftanın başı. Gelecek haftadan sonra Türkiye Kupası da var. Onun dışında haftada tek maçlar. Hazırlanmamız ve konsantrasyon için de önemli oluyor.

"HAKEMİN KENDİSİNİ SORGULAMASI GEREKİYOR"

Savunmayı iyi yaptık. Hakem top kazandı diye sarı kart verdi. Eren'in sarı kartı inanılmaz. Bugünkü sarı kartları da değerlendirmek gerekiyor. Faulleri, faul standartlarını değerlendirmek gerekiyor. Eren'in ilk yarıdaki kartı maçı baskı altında tamamlamasına yol açtı. Hakemin de kendisini sorgulaması gerekiyor. Sallai'nin performansını da çok beğendim Eren gibi. Maçtan önce söyledim, aynı bölgeden 3 oyuncumuz sakattı. Kerem'in sakatlığı vardı. Ligin belli bölümü ocak-şubat bizim için kabus gibiydi. Tam takım olmak önemli, bize öz güven veriyor. Günün sonunda tüm takımın mücadelesi olumlu. Bunu devam ettireceğiz. Bir galibiyet aldık. Bir sonraki maça hazırlanacağız."