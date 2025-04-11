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Okan Buruk'tan maçın hakemine sert tepki: Kendisini sorgulasın

Okan Buruk'tan maçın hakemine sert tepki: Kendisini sorgulasın
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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 2-0 galip ayrıldıkları Samsunspor maçının ardından karşılaşmanın hakemine yüklendi. Buruk, "Eren'in sarı kartı inanılmaz. Bugünkü sarı kartları da değerlendirmek gerekiyor. Faulleri, faul standartlarını değerlendirmek gerekiyor. Eren'in ilk yarıdaki kartı maçı baskı altında tamamlamasına yol açtı. Hakemin de kendisini sorgulaması gerekiyor" dedi.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, deplasmanda 2-0 kazanılan Samsunspor maçının ardından konuştu. Buruk, karşılaşmanın hakemini Ozan Ergün'ü sert sözlerle eleştirdi.

"ÜSTÜN OYNADIK"

Okan Buruk'un açıklamaları şu şekilde;

"Aslında ligin üçüncüsüne karşı deplasman galibiyeti. Üstün oynadık. Maçın tamamında güvenli oynadık. Belki biraz daha üretebilirdik, üçüncü bölgede daha iyi işler yapabilirdik. Ama rakibe isabetli şut vermedik. Gol yemeden kapatmak da önemli.

"DAHA ÇOK GOL BULABİLİRDİK"

Üçüncü bölgede daha iyi olabilsek daha çok gol bulabilirdik. Ligin sonu, mayıs yaklaşıyor. Galatasaray'ın heyecanını gördük, taraftarın heyecanını gördük. Hepsine çok teşekkür etmek istiyorum. Onlarla aynı heyecanı yaşıyoruz. Sezon sonunda şampiyon olmak için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Önemli ve değerli bir galibiyet. Cuma günü oynamak önemliydi, haftanın başı. Gelecek haftadan sonra Türkiye Kupası da var. Onun dışında haftada tek maçlar. Hazırlanmamız ve konsantrasyon için de önemli oluyor.

"HAKEMİN KENDİSİNİ SORGULAMASI GEREKİYOR"

Savunmayı iyi yaptık. Hakem top kazandı diye sarı kart verdi. Eren'in sarı kartı inanılmaz. Bugünkü sarı kartları da değerlendirmek gerekiyor. Faulleri, faul standartlarını değerlendirmek gerekiyor. Eren'in ilk yarıdaki kartı maçı baskı altında tamamlamasına yol açtı. Hakemin de kendisini sorgulaması gerekiyor. Sallai'nin performansını da çok beğendim Eren gibi. Maçtan önce söyledim, aynı bölgeden 3 oyuncumuz sakattı. Kerem'in sakatlığı vardı. Ligin belli bölümü ocak-şubat bizim için kabus gibiydi. Tam takım olmak önemli, bize öz güven veriyor. Günün sonunda tüm takımın mücadelesi olumlu. Bunu devam ettireceğiz. Bir galibiyet aldık. Bir sonraki maça hazırlanacağız."

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Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıYorumların Efendisi:

Yav bırakın bu işleri. Samsunsporun Başkanı tarafından GS ye hiç zorluk çıkarılmayacagı ta onbeş gün önce kamuoyuna ilan edildi. GS karşısında, FB ye karşı sahada verilen mücadelenin onda biri bile yoktu.

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Haber Yorumlarımehmet altın:

Bir Fenerbahçeli olarak söylüyorum. Bırakın arkadaş bu hakem muhabbetlerini, şampiyonluk sizin hakkınız 3 maç yapıyor ve sadece birinde berabere kalıyorsanız şampiyon da olsanız taraftar gözünde değeri yoktur. Ama sizler hem FB hem GS teknik heyeti ve yöneticiler olarak futbolun içine ettiniz. Taraftarları karşı karşıya getirmek den başka ne yaptınız illaki bir takım şampiyon olacak; türk futbolunu ve insanları nereye sürüklediğinizin farkında mısınız diyeceğim afedersiniz eşek gibi biliyorsunuz. Eşek yükü ile para kazanırken türk futboluna nifak tohumu ekmekten başka ne yaptınız. Her iki takım içinde söylüyorum...

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Haber YorumlarıSedat A.:

Fenerasyona rağmen Galatasaray lider. İYİLER HEP KAZANIR KAZANACAK

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